Pharmacie: l'américain Merck fait mieux qu'attendu au 4T, toujours porté par l'oncologie

( AFP / DANIEL ROLAND )

Le groupe pharmaceutique américain Merck, aussi connu sous le nom de MSD hors Amérique du Nord, a publié mardi des résultats en nette hausse au quatrième trimestre, toujours soutenu par ses médicaments en oncologie mais aussi par la santé animale.

Sur la période allant de début octobre à fin décembre, le chiffre d'affaires du laboratoire a grimpé de 5% pour atteindre 16,4 milliards de dollars, plus qu'attendu par un consensus d'analystes interrogé par Bloomberg.

Sur cette période, le bénéfice net s'affiche en repli de 21% à quasiment trois milliards de dollars, lesté en particulier par des coûts de restructuration. Le groupe avait annoncé fin juillet des suppressions d'emplois dans le cadre d'un plan d'économies visant à réduire ses coûts de trois milliards de dollars par an d'ici 2027.

Par action, dilué et à données comparables — indicateur privilégié par les marchés — , le bénéfice s'établit toutefois en nette hausse (+19%) à 2,04 dollars, un chiffre légèrement supérieur aux attentes du marché.

Merck a continué d'être porté par la croissance des traitements contre le cancer et les maladies cardiovasculaires et respiratoires, ainsi qu'en santé animale.

Les ventes du médicament vedette du groupe, le Keytruda (oncologie), ont atteint 8,4 milliards de dollars (+7%) avec une forte demande dans les indications métastatiques mais aussi les traitements en phase préliminaire.

Les ventes de la division santé animale ont grimpé de 8% à 1,5 milliard de dollars, portées par les produits pour le bétail.

A l'inverse, le chiffre d'affaires du Gardasil (vaccin contre le HPV) a continué de reculer (-34% à 1 milliard de dollars), souffrant du recul de la demande en Chine et au Japon après une vaste campagne de vaccination.

Sur l'ensemble de l'année 2025, Merck a réalisé 65 milliards de dollars de ventes (+1% sur un an), se situant dans la fourchette haute de ses prévisions. Son bénéfice net a progressé de 7% à 18,3 milliards de dollars, et son bénéfice net par action à données comparables a atteint 8,98 dollars (+17%), résultat conforme à ses plus hautes prévisions.

Pour 2026, le groupe, qui a passé un accord sur les prix avec l'administration Trump à l'instar d'autres laboratoires, table sur des ventes comprises entre 65,5 et 67 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice par action hors éléments exceptionnels entre 5 et 5,15 dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action du laboratoire cédait 1,2% aux alentours de 12H40 GMT.