L'Allemagne a la population active la plus âgée de l'UE

A Gelsenkirchen, en Allemagne, le 28 avril 2025. ( AFP / INA FASSBENDER )

L'Allemagne possède la population active la plus âgée de l'Union européenne, un quart des travailleurs ayant entre 55 et 64 ans, selon des chiffres officiels publiés mardi, une tendance que le chancelier encourage pour stimuler l'économie.

Cette tranche d'âge représente près de 10 millions de personnes sur les quelques 41 millions d'actifs âgés de 15 à 64 ans dans la première économie européenne, selon l'institut Destatis.

Soit une part de 24%, plus élevée que la moyenne européenne estimée à 20,1%.

Cela s'explique avant tout par le "vieillissement croissant de la population" et un départ "de plus en plus tardif" à la retraite, explique Destatis dans un communiqué.

Les Italiens et les Bulgares suivent dans le classement, tandis que Malte, le Luxembourg et la Pologne ont la population active la plus jeune de l'UE.

Face à un marché de l'emploi en berne dans une économie en crise, le chancelier conservateur Friedrich Merz veut maintenir les aînés plus longtemps au travail.

En Allemagne, l'âge moyen de départ à la retraite est actuellement de 64 ans et 8 mois, et le seuil légal sera progressivement porté à 67 ans d'ici 2029.

A l'automne, des allégements fiscaux ont été adoptés sur les salaires perçus après l'âge légal de départ sous l'impulsion du camp du chancelier, la CDU.

L'aile libérale du parti pousse maintenant pour relever le seuil de 67 à 70 ans et supprimer les incitations de départ anticipé à 63 ans, ce qui est dénoncé par les syndicats et l'opposition.

Ces propositions sont actuellement étudiées par une commission indépendante sur l'avenir du système des retraites, qui rendra ses conclusions cette année.

Le marché du travail allemand va particulièrement être impacté dans les années à venir par le déclin démographique.

A tel point que "sur les cinq prochaines années", en plus du manque de travailleurs qualifiés, "le recul de la population active disponible sera un enjeu plus important que le chômage", a estimé vendredi la présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi Andrea Nahles.

Le pays a enregistré un déclin de sa population de 100.000 personnes en 2025, une première en 14 ans sans compter l'année 2020 marquée par la pandémie. Et avec 46,04 millions de personnes, le nombre de personnes en emploi a chuté en 2025 de 74.000 par rapport à 2024, selon l'Office statistique Destatis.