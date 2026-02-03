La Banque européenne d'investissement a multiplié ses financements à la défense en 2025

La présidente de La Banque européenne d'investissement (BEI) Nadia Calvino à Bruxelles le 20 janvier 2026. ( AFP / JOHN THYS )

La Banque européenne d'investissement (BEI), important financeur des infrastructures de l'UE, a porté de 1 à 4 milliards d'euros ses financements à la défense en 2025, notamment 670 millions d'euros en France, a détaillé mardi l'institution.

Alors qu'il était presque absent de son portefeuille, il y a encore trois ans, le secteur de la défense représente désormais autour de 5% des financements de la BEI.

Parmi ces financements en 2025, l'organisme évoque celui apporté au projet de construction d'une base militaire allemande en Lituanie ou encore un prêt de 450 millions d'euros à Thales, dont 400 millions en France, pour un programme de recherche et développement dans l'aéronautique et les radars.

En France, la BEI a par ailleurs accordé un financement de 37 millions d'euros à la PME rennaise Cailabs, spécialiste des communications laser avec les satellites, et de 25 millions d'euros à Gatewatcher, actif dans la cybersécurité.

"Ces investissements n'auraient pas été éligibles il y a encore deux ans", a rappelé mardi Ambroise Fayolle, vice-président de l'institution, lors d'une conférence de presse.

Car, face à la menace russe et à celles de désengagements des Etats-Unis, l'Union européenne a fait évoluer sa doctrine sur le financement de la défense depuis 2024. Conséquence concrète: la BEI a changé ses règles et ne restreint plus ses financements aux projets à portée majoritairement civile.

Pour l'heure, elle s'interdit toutefois toujours de financer des projets directement liés aux armes ou aux munitions.

"C'est devenu une des priorités", a affirmé Ambroise Fayolle. "Il y avait le climat, l'innovation, la cohésion des territoires, il y a maintenant aussi la sécurité et la défense."

La Banque européenne d'investissement emprunte sur les marchés pour financer, principalement par des prêts, des projets au sein de l'UE. Basée au Luxembourg, ses actionnaires sont les Etats membres de l'Union.

La France a été le principal bénéficiaire des financements de la BEI en 2025, avec 13 milliards d'euros financés par la banque et sa filiale, le Fonds européen d'investissement, qui peut investir directement dans le capital des entreprises, surtout les PME.

La BEI a notamment prêté 400 millions d'euros à Orano pour étendre une usine d'enrichissement d'uranium et réduire la dépendance de la France à la Russie.