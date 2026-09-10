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L'AGE d'Intesa Sanpaolo approuve l'augmentation de capital pour racheter Banca MPS
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 15:02
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Intesa Sanpaolo indique que son assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires, réunie ce jeudi, a donné son feu vert à l'augmentation de capital destinée à financer l'offre publique volontaire sur Banca Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS), annoncée le 8 juin dernier.

Les actionnaires de la banque italienne ont approuvé la proposition conférant au conseil d'administration le pouvoir, à exercer d'ici au 10 septembre 2027, de procéder à l'émission, en une ou plusieurs tranches, d'un maximum de 5,7 milliards d'actions ordinaires, dont le prix d'émission reste à déterminer, en vue de cette opération.

En ce qui concerne les modifications statutaires approuvées par l'AG, le groupe précise que les autorisations requises ont déjà été émises par l'Autorité de surveillance, qui a également autorisé l'inclusion dans les fonds CET1 d'Intesa Sanpaolo des actions à émettre dans le cadre de cette augmentation de capital.

Pour mémoire, Intesa Sanpaolo a lancé, le 8 juin, une offre publique volontaire d'échange et d'achat sur l'ensemble des actions ordinaires de Banca MPS, la plus ancienne banque du monde, proposant 16 nouvelles actions Intesa pour 10 actions MPS apportées, ainsi qu'un paiement en numéraire de 1 EUR par action MPS.

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