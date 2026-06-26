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L'affaire d'incendie criminel liée au sinistre meurtrier des Palisades à Los Angeles se solde par un procès annulé, selon les médias locaux
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 18:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge fédéral a prononcé vendredi l'annulation du procès dans l'affaire d'incendie volontaire visant un homme accusé d'avoir délibérément déclenché un incendie qui s'est transformé en l'un des feux de forêt les plus meurtriers et les plus destructeurs de l'histoire de Los Angeles, ont rapporté les médias locaux.

Les trois chefs d’accusation criminels retenus contre Jonathan Rinderknecht, 30 ans, ont été rejetés après que les jurés ont déclaré se trouver dans une impasse irrémédiable et être incapables de parvenir à un verdict unanime sur l’un quelconque des chefs d’accusation, selon le Los Angeles City News Service.

Le parquet fédéral du district central de Californie a rapidement annoncé qu’il réintroduirait des poursuites contre Rinderknecht, un ancien chauffeur Uber possédant la double nationalité américano-française et ayant autrefois résidé dans la zone touchée par l’incendie, a rapporté le CNS.

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