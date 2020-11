Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AESA signale son intention d'approuver la reprise des vols du 737 MAX Reuters • 24/11/2020 à 13:25









L'AESA SIGNALE SON INTENTION D'APPROUVER LA REPRISE DES VOLS DU 737 MAX PARIS (Reuters) - L'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) a signalé mardi dans un communiqué son intention d'approuver la reprise de l'exploitation du 737 MAX de Boeing, ce qui devrait ouvrir la voie à un feu vert en janvier. L'agence américaine de l'aviation civile (FAA) a quant à elle annoncé mercredi la levée de l'interdiction de vol de ce l'appareil le plus vendu au monde, qui était cloué au sol depuis la mort de 346 personnes dans deux accidents survenus en octobre 2018 et mars 2019 en Indonésie et en Ethiopie. Les deux catastrophes aériennes d'octobre 2018 et mars 2019 ont plongé l'avionneur américain dans la période la plus turbulente de son histoire, marquée par une multitude d'enquêtes à son encontre, un remaniement interne et de lourdes pertes financières. (Tim Hepher et Ankit Ajmera, version française Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées BOEING CO NYSE +5.88%