L'aéroport LaGuardia de New York fait face à une deuxième journée de retards et d'annulations après une collision

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* La FAA prévoit la réouverture de la piste d'ici vendredi

* Conférence de presse du NTSB sur l'enquête

* Inquiétudes concernant les effectifs du contrôle du trafic aérien dans les principaux aéroports

(Mise à jour des chiffres sur les annulations, plus de détails, conférence de presse du NTSB prévue) par David Shepardson

L'aéroport LaGuardia de New York est confronté à d'importants retards et annulations pour la deuxième journée consécutive, suite à la collision mortelle survenue dimanche soir entre un avion d'Air Canada Express et un camion de pompiers sur la piste d'atterrissage.

L'Administration fédérale de l'aviation a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à ce que l'une des deux pistes de l'aéroport new-yorkais soit rouverte avant vendredi. FlightAware, un site de suivi des vols, a indiqué que 221 vols, soit20 %, avaient été annulés et214 retardés à 9h 45 (heure de l'Est). La FAA a mis en garde contre d'importants retards tout au long de la journée.

La présidente du National Transportation Safety Board (NTSB), Jennifer Homendy, a déclaré qu'elle prévoyait de tenir une conférence de presse plus tard dans la journée sur l'enquête et de détailler certaines conclusions des enregistreurs de cockpit et de données de vol qui ont été récupérés du CRJ-900 exploité par le partenaire régional Jazz Aviation.

Le NTSB prévoit d'interroger un contrôleur aérien qui jonglait avec une autre situation d'urgence avant l'accident.

L'accident à l'atterrissage, qui a tué les deux pilotes et blessé grièvement neuf autres personnes, a ravivé les inquiétudes concernant les effectifs limités des contrôleurs aériens dans les grands aéroports américains.

Homendy a déclaré que la collision, survenue peu avant minuit dimanche, s'est produite au cours d'une nuit de travail pour le contrôleur.

Les experts américains en sécurité aérienne ont déclaré que les communications entre l'avion qui atterrissait, le contrôleur et les camions seraient au cœur de l'enquête.

Les accidents aériens sont généralement dus à de multiples facteurs.Selon un enregistrement audio publié par liveatc.net, un contrôleur non identifié, qui semble être celui impliqué dans l'accident, a dit à un autre pilote, après la collision, qu'il avait dû faire face à une situation d'urgence plus tôt.

"J'ai fait une erreur", a-t-il déclaré d'une voix tremblante.

Les contrôleurs aériens s'occupent régulièrement de plusieurs vols, et quatre pilotes commerciaux ont déclaré à Reuters qu'il n'était pas rare qu'un contrôleur s'occupe à la fois du sol et de la tour, deux fonctions distinctes du contrôle aérien, à LaGuardia et dans d'autres grands aéroports métropolitains.