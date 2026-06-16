L'aéroport de Washington suspendra ses activités pendant une grande partie de la journée du 4 juillet

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L'aéroport national Ronald Reagan de Washington suspendra ses activités à midi le 4 juillet et fermera également pendant plusieurs heures le 3 juillet en raison des événements organisés dans la région de la capitale américaine pour célébrer le 250e anniversaire, a annoncé mardi l'Autorité aéroportuaire métropolitaine de Washington.

Un défilé aérien militaire de grande envergure perturbera les vols dans la région, notamment lors d'une répétition prévue le 3 juillet.