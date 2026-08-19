L'aéroport de Washington Dulles obtient le feu vert pour un projet de rénovation de 19,9 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des éléments de contexte tirés du paragraphe 4) par David Shepardson

Le conseil d'administration chargé de superviser l'aéroport de Washington Dulles a voté mercredi en faveur d'un plan de rénovation de 19,9 milliards de dollars, dont 3,75 milliards seront consacrés à la construction de nouveaux tunnels souterrains destinés à remplacer les véhicules lents qui transportent les passagers sur le tarmac.

La reconstruction du terminal principal de ce grand aéroport international desservant la région de Washington D.C., d’un coût de 6,2 milliards de dollars, devrait débuter fin 2027, a indiqué la Metropolitan Washington Airports Authority.

Les nouveaux tunnels, le système automatisé de transport des passagers et un nouveau hall devraient être achevés d’ici 2034, tout comme les travaux de rénovation du terminal principal.

Le coût de l’embarquement des passagers pour les compagnies aériennes devrait passer à un montant compris entre 60 et 65 dollars d’ici 2038 environ, a précisé l’autorité, contre 13 dollars actuellement. Cette augmentation vise à couvrir 1,1 milliard de dollars des coûts liés aux nouveaux tunnels et au système de transport automatisé.

Le président Donald Trump a annoncé le mois dernier ce plan de 22 milliards de dollars, qui comprenait notamment un immense parking et un centre de transport qui ne figuraient pas dans la proposition de 19,9 milliards de dollars approuvée mercredi. Dernier d’une série de grands projets de Trump dans et autour de la capitale américaine , il comprend 5 millions de pieds carrés d’espaces aéroportuaires nouveaux ou rénovés. Il s’agit de l’un des plus grands projets de rénovation aéroportuaire jamais proposés aux États-Unis et il sera financé en grande partie par 14,2 milliards de dollars de nouvelles obligations municipales.

L'autorité aéroportuaire avait déjà approuvé 4,4 milliards de dollars sur ce montant total.

Dulles a été le grand aéroport américain qui a connu la plus forte croissance l’année dernière, avec un nombre de passagers en hausse de 6,4 % pour atteindre 29 millions. Cet automne, il se dotera d’un nouveau hall doté de 14 portes d’embarquement destiné aux clients de United Airlines UAL.O .

United représente environ 70 % du trafic passagers à Dulles.