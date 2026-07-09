L'aéroport de Palm Beach, en Floride, change officiellement de nom en l'honneur de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur le code aéroport, le coût d'un changement d'aéroport, les principales compagnies aériennes et d'autres aéroports)

Jeudi, Palm Beach, en Floride, a officiellement rebaptisé son aéroport en l'honneur du président Donald Trump, devenant ainsi le dernier d'une longue série d'institutions, de bâtiments, de programmes gouvernementaux, de navires de guerre et de devises à porter le nom du républicain.

Le changement de nom de l’aéroport international de Palm Beach, désormais appelé « aéroport international du président Donald J. Trump », constitue un hommage très médiatisé au soutien dont bénéficie le leader républicain dans son État d’adoption, la Floride, où se trouve son somptueux complexe de Mar-a-Lago.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un qui incarne mieux Palm Beach que Donald Trump, peut-être même dans toute la Floride », a déclaré Eric Trump, le fils de Donald Trump, lors d’une interview accordée à Fox News.

Depuis qu’il a entamé son deuxième mandat à la Maison Blanche l’année dernière, le nom de Trump a été associé à une nouvelle classe de navires de guerre de la Marine, à un programme de visas destiné aux étrangers fortunés, à un site web public consacré aux médicaments sur ordonnance et à des comptes d’épargne fédéraux pour les enfants.

Il a également mené un ambitieux projet de refonte de Washington. Alors que le nom de Trump a été ajouté ⁠au bâtiment de l’Institut américain pour la paix, les tribunaux ont rejeté une tentative visant à l’apposer sur le Centre John F. Kennedy pour les arts du spectacle. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a signé en mars une loi visant à donner le nom de Trump à l’aéroport de cette ville du sud-est de la Floride.

Jeudi, l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) a modifié le code d’identification à trois lettres de l’aéroport, qui est passé de PBI à DJT. Toutefois, les passagers devront continuer à utiliser le code PBI pour réserver leurs vols jusqu’au 18 août, a indiqué l’aéroport sur son site internet; ce changement sera alors pris en compte sur les étiquettes de bagages, les billets et les systèmes de réservation des compagnies aériennes.

L’aéroport a indiqué que ce changement de nom avait coûté 5,5 millions de dollars.

Eric Trump et sa famille se trouvaient à bord du premier vol à atterrir à l’aéroport nouvellement rebaptisé, aux petites heures du matin, à bord d’un avion privé.

« Il n’était pas question que je laisse UPS être le premier avion à atterrir », a déclaré Eric Trump lors d’une interview accordée à « Fox & Friends ».

JetBlue Airways JBLU.O est la plus grande compagnie aérienne de Palm Beach et, avec Delta Air Lines DAL.N et American Airlines AAL.O , elle assure environ les deux tiers des vols.

D’autres aéroports américains ont été baptisés en l’honneur de personnalités politiques, notamment celui de Little Rock, dans l’Arkansas, qui porte le nom de l’ancien président Bill Clinton et de l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton — mais il a conservé son code aéroport LIT.

D'autres aéroports ont été rebaptisés en l'honneur d'anciens législateurs, notamment à Las Vegas et à San José, en Californie.