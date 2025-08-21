L'administration Trump va statuer sur les demandes d'exemption pour les biocarburants et retarder la décision de réaffectation, selon certaines sources

L'administration Trump devrait se prononcer dès vendredi sur un nombre croissant de demandes de petits raffineurs souhaitant bénéficier d'un allègement des lois nationales sur les biocarburants, mais retardera sa décision sur la question de savoir si les raffineurs plus importants devraient compenser une partie des gallons exemptés, selon deux sources familières avec la planification.

L'Agence américaine de protection de l'environnement devrait se prononcer vendredi sur un certain nombre des 195 demandes d'exemption de petites raffineries en attente, qui remontent à 2016, ont indiqué les sources. Les décisions seront mitigées, avec des refus partiels, mais ne constitueront pas une grande victoire pour les petites raffineries, selon une source informée des décisions.

L'administration devrait publier une règle supplémentaire dès la semaine prochaine afin de recueillir les commentaires du public sur l'opportunité d'obliger les grands raffineurs à compenser les gallons exemptés dans le cadre d'un processus connu sous le nom de réaffectation.

L'EPA a déclaré au début de l'année qu'elle obligerait les grands raffineurs à compenser les futurs gallons exemptés, mais n'a pas précisé comment elle traiterait les gallons exemptés des douzaines de demandes en attente.

La règle supplémentaire comprendra diverses options afin de tester la réaction du marché, ont indiqué les sources.

La manière dont l'administration traitera les demandes d'exemption et les questions de réaffectation aura des conséquences pour les industries pétrolière et agricole, et aura un impact sur le prix des produits de base, de l'essence au diesel renouvelable en passant par le soja et le maïs, ainsi que sur les entreprises qui les produisent.

Par le passé, les exemptions généralisées sans réaffectation ont fait baisser les prix des crédits, ainsi que ceux du soja et de l'éthanol.