L'administration Trump s'apprête à imposer des frais de plus de 100.000 dollars pour les visas de travail H-1B

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige le paragraphe 6 afin de préciser que le projet de règlement s'appliquerait à un groupe plus large de demandeurs de visa que le décret initial de Trump)

* La règle proposée prolongerait la redevance imposée par Trump l’année dernière

* La redevance serait fixée à 103.265 dollars, selon l’avis publié au Federal Register

* L’administration fait appel de la décision du juge qui a jugé cette redevance illégale

* Cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une répression plus large en matière d'immigration et de visas de travail

par Daniel Wiessner

L’administration du président Donald Trump a publié lundi un projet de règlement visant à codifier une redevance sans précédent de plus de 100.000 dollars sur les nouveaux visas H-1B destinés aux travailleurs étrangers hautement qualifiés, qui a été bloquée par les tribunaux.

Cette redevance, initialement imposée à titre temporaire par Trump l’année dernière, augmente considérablement le coût de ces visas, dont dépendent fortement les secteurs de la technologie, de l’éducation et de la recherche. En juin, un juge fédéral a jugé que cette redevance était illégale et a empêché l’administration Trump de la percevoir. Une cour d’appel de Boston réexamine actuellement cette décision tandis qu’un autre tribunal examine si un juge a correctement rejeté un recours contre cette redevance déposé par un important groupe d’entreprises.

L’augmentation temporaire de la redevance décidée par Trump expire en septembre, un an après son entrée en vigueur. Le projet de règlement du ministère américain de la Sécurité intérieure, publié lundi au Journal officiel fédéral, rendrait permanente cette redevance de 103.265 dollars. Il pourrait être finalisé d’ici la fin de l’année. Le programme H-1B permet aux employeurs américains d’embaucher des travailleurs étrangers ayant suivi une formation dans des domaines spécialisés et offre 65.000 visas par an, auxquels s’ajoutent 20.000 visas destinés aux travailleurs titulaires d’un diplôme de troisième cycle, valables pour une durée de trois à six ans. Avant le décret de Trump, ces visas étaient généralement assortis de frais compris entre 2.000 et 5.000 dollars.

Le décret de Trump ne s’appliquait pas aux visas accordés aux ressortissants étrangers déjà présents aux États-Unis avec un visa étudiant – qui représentent une part importante des nouveaux bénéficiaires de visas H-1B – ni aux renouvellements de visas en cours, mais il semblait que le projet de règlement les concernerait.

DÉBAT SUR LE PROGRAMME DE VISAS Trump, un républicain, et d’autres détracteurs du programme H-1B affirment qu’il fait l’objet d’abus de la part de nombreuses entreprises qui remplacent des travailleurs américains par une main-d’œuvre étrangère moins coûteuse. Mais les organisations professionnelles et de nombreuses entreprises ont déclaré que ce programme de visas était nécessaire pour pallier le manque de travailleurs américains qualifiés pour certains postes et pour permettre aux entreprises américaines de recruter les meilleurs talents.

Selon des documents judiciaires, environ 70 employeurs avaient acquitté les frais de 100.000 dollars pour un total de 85 demandes de visa à la fin du mois de février.

En imposant ces frais, Donald Trump a invoqué le pouvoir dont dispose le président, en vertu de la loi sur l’immigration, de restreindre l’entrée de certains ressortissants étrangers qui porteraient atteinte aux intérêts américains. Ces frais sont contestés par la Chambre de commerce des États-Unis , le plus grand groupe de pression patronal américain, par des États dirigés par les démocrates ainsi que par une coalition de syndicats et d’employeurs. Ces actions en justice pourraient être modifiées pour contester la règle proposée cette semaine dès qu’elle sera finalisée.

LES CONTESTATIONS JURIDIQUES SE MULTIPLIENT

Les plaignants affirment que le pouvoir dont dispose Donald Trump pour restreindre l’entrée sur le territoire ne lui permet pas de passer outre la loi qui a institué le programme de visas H-1B. Les États et les groupes plaignants font également valoir que le ministère de la Sécurité intérieure ne peut imposer de redevances, de taxes ou d’autres moyens de générer des recettes pour les États-Unis sans l’autorisation du Congrès.

L’administration Trump soutient que ces frais ne constituent pas un impôt au sens traditionnel du terme et que les tribunaux n’ont guère le pouvoir de remettre en cause l’autorité du président en matière de restriction d’entrée sur le territoire. Dans le cadre de la répression plus large menée par Trump en matière d’immigration, les employeurs ont déposé l’année dernière environ 344.000 demandes de visas H-1B, soit une baisse de plus de 25 % par rapport à 2024 et moins de la moitié des 794.000 visas demandés en 2023, selon les données des Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis. L’administration Trump a également ordonné un renforcement des contrôles de sécurité des candidats au visa H-1B et proposé un nouveau processus de sélection des visas qui favoriserait les travailleurs hautement qualifiés et mieux rémunérés. Plus tôt en août, le Département de la Sécurité intérieure a, dans un règlement distinct, ajouté des frais pouvant atteindre 4.500 dollars aux demandes de prolongation de séjour des travailleurs titulaires d’un visa H-1B ou de transfert vers les États-Unis d’employés basés dans d’autres pays.