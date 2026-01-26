 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'administration Trump propose de maintenir à peu près stables les paiements de Medicare aux assureurs, selon le WSJ
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 22:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump propose de maintenir les paiements de Medicare aux assureurs à peu près stables l'année prochaine, a rapporté le Wall Street Journal lundi, notant que le plan comprend une augmentation moyenne des taux de seulement 0,09%.

Valeurs associées

CVS HEALTH
83,860 USD NYSE +1,04%
ELEVANCE HEALTH
376,920 USD NYSE +1,60%
HUMANA
263,560 USD NYSE -1,08%
UNITEDHEALTH GRO
351,580 USD NYSE -1,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank