L'administration Trump propose de maintenir à peu près stables les paiements de Medicare aux assureurs, selon le WSJ

L'administration Trump propose de maintenir les paiements de Medicare aux assureurs à peu près stables l'année prochaine, a rapporté le Wall Street Journal lundi, notant que le plan comprend une augmentation moyenne des taux de seulement 0,09%.