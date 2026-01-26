L'administration Trump propose de maintenir à peu près stables les paiements de Medicare aux assureurs, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'administration Trump propose de maintenir les paiements de Medicare aux assureurs à peu près stables l'année prochaine, a rapporté le Wall Street Journal lundi, notant que le plan comprend une augmentation moyenne des taux de seulement 0,09%.
