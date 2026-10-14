L'administration américaine revient tourmenter Orsted

L'administration Trump souhaite réexaminer une autorisation essentielle accordée au projet éolien offshore Revolution Wind du groupe énergétique danois, selon les informations de Bloomberg. Un rebondissement qui coûte 3% à Orsted à la Bourse de Copenhague mercredi matin.

Le ministère américain de la Justice a demandé à un tribunal fédéral de renvoyer l'autorisation au ministère de l'Intérieur pour un nouvel examen juridique, selon l'agence financière. Le projet a commencé sa production depuis mars et était achevé à plus de 95% en août, avec 61 turbines installées sur 65.

L'administration américaine a tout fait pour saboter les projets éoliens offshore en cours aux Etats-Unis, mais elle a échoué à remettre en cause ceux qui étaient déjà avancés.

"Le risque juridique concerne désormais un parc qui produit déjà de l'électricité, et non un retard de construction", indique Pierre-Alexandre Ramondenc, l'analyste en charge du secteur chez AlphaValue. "Nous ne pensons pas que ce scénario se concrétisera... Si cette approche avait eu une réelle chance de réussir, nous pensons que Washington l'aurait déjà mise en oeuvre", poursuit-il.