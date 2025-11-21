L'activité du secteur privé décélère à peine en zone euro
information fournie par Zonebourse 21/11/2025 à 10:15
L'activité de l'activité globale a ainsi augmenté pour un 11e mois consécutif, la hausse observée au cours du mois ayant en outre été l'une des plus fortes enregistrées depuis deux ans et demi, selon S&P Global qui calcule l'indice.
La croissance s'est à nouveau appuyée sur l'activité des services, laquelle a enregistré sa plus forte expansion depuis 18 mois, alors que la production manufacturière a connu sa plus faible croissance des 9 derniers mois d'expansion.
Dans le secteur privé, l'enquête signale un ralentissement de la croissance du volume global des nouvelles affaires ainsi qu'une stagnation des effectifs. L'inflation des coûts a affiché son rythme le plus marqué depuis huit mois.
