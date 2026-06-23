L'activité des entreprises britanniques s'est encore dégradée en juin (PMI)

L'activité des entreprises britanniques s'est contractée pour un deuxième mois consécutif en juin du fait de la persistance des pressions inflationnistes, mais la situation pourrait s'améliorer en cas d'apaisement des tensions au Moyen-Orient, selon l'enquête mensuelle de S&P Global publiée mardi.

L'indice préliminaire des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur des services s'est érodé à 48,7 ce mois-ci, contre 49,3 en mai, son niveau le plus bas en quasiment trois ans et demi.

Pour mémoire, la barre des 50 points sépare croissance et contraction de l'activité.

L'industrie résiste mieux

L'indice PMI dans le secteur manufacturier est quant à lui passé de 53,9 en mai à 53,1, évoluant toujours en territoire d'expansion.

Le PMI composite, qui combine services et industrie, a de son côté reculé à 49,4 après 49,7 le mois passé, un creux de 14 mois.

Si l'incertitude politique continue de peser lourdement sur l'activité et le moral des entreprises, la trajectoire conjoncturelle reste suspendue aux développements géopolitiques, juge Chris Williamson, l'économiste en chef de S&P Global Market Intelligence, qui note toutefois qu'une désescalade au Moyen-Orient pourrait atténuer les pressions sur les chaînes d'approvisionnement et stabiliser les coûts énergétiques, ouvrant ainsi la voie à une amélioration de la situation économique.