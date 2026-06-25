L'activité de Hims dans le domaine des médicaments contre l'obésité pourrait connaître un essor alors que les employeurs suppriment leur prise en charge

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* Selon les analystes, la demande d'abonnements devrait augmenter à mesure que les options d'assurance se réduisent

* Les concurrents constatent une demande croissante pour les options de médicaments par voie orale et les paiements directs

* Les laboratoires pharmaceutiques tirent profit des ventes réalisées auprès de la clientèle de Hims

par Amina Niasse

Le prestataire de télésanté Hims et Hers Health HIMS.N pourrait bénéficier l’année prochaine d’un coup de pouce lié à la décision des employeurs de supprimer la prise en charge des médicaments amaigrissants tels que le Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et le Zepbound et Foundayo d’Eli Lilly LLY.N , afin de maîtriser leurs coûts, selon les investisseurs et les analystes.

L'utilisation en forte hausse de ces médicaments a fait grimper les coûts pour les employeurs, dont certains prévoient d'annoncer à leurs employés qu'ils ne les prendront plus en charge à partir de 2027, selon des experts du secteur.

Les salariés devraient alors se tourner vers des produits destinés directement aux consommateurs, notamment des abonnements proposés par des entreprises de télésanté telles que Hims, qui combinent des consultations avec des professionnels de santé et l’accès aux médicaments.

Les analystes estiment actuellement le chiffre d’affaires de Hims à 2,89 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars cette année et à 3,45 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour 2027. Depuis mai, sept analystes ont revu à la hausse leurs estimations pour 2026 concernant l’entreprise, en partie grâce à son accord avec Novo pour la commercialisation de ses médicaments.

Environ un tiers du chiffre d’affaires de l’entreprise provient de son activité de perte de poids, et celle-ci est en pleine croissance, a déclaré Raul Shah, directeur général de DocShah Financial, qui détient moins de 1% des actions de Hims.

“Je prévois que cette part continuera d’augmenter à mesure que de plus en plus d’Américains se laisseront gagner par l’engouement pour le GLP-1”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il constate que le marché américain de la perte de poids s’affranchit progressivement de la couverture d’assurance.

Un porte-parole de Hims and Hers n’a pas souhaité faire de commentaire.

LES EMPLOYEURS ÉCARTENT LEURS SALARIÉS

Les régimes d’assurance maladie proposés par les employeurs constituent la source la plus répandue d’assurance maladie aux États-Unis, avec plus de 150 millions d’Américains qui y sont affiliés, selon les données de la KFF.

Environ 43% des employeurs prenaient en charge les médicaments amaigrissants en 2025, et les estimations pour 2026 sont à peu près identiques.

Mais 10% des employeurs qui prennent actuellement en charge les médicaments à base de GLP-1 destinés à la perte de poids ont déclaré qu’ils prévoyaient de ne plus les prendre en charge en 2027, selon le Business Group on Health, un groupe de recherche sur les politiques destinées aux grands employeurs.

Jailendra Singh, analyste chez Truist, a déclaré que les employeurs stimulaient directement les achats au comptant, par le biais de guides des prestations et de plateformes publicitaires telles que TrumpRx et les pharmacies des fabricants. L’assureur santé Cigna CI.N en est un exemple: il a supprimé la prise en charge de ces médicaments pour ses propres employés.

Novo Nordisk et Eli Lilly proposent des tarifs au comptant via leurs pharmacies NovoCare et LillyDirect. Les pilules amaigrissantes Wegovy de Novo et Foundayo de Lilly sont proposées à partir de 149 (XX,XX euros) dollars par mois en paiement au comptant.

LE NOUVEAU PARTENAIRE DE NOVO

Hims était devenu l’un des plus grands fournisseurs américains de télésanté dans le domaine des médicaments amaigrissants, même après avoir cessé la préparation à grande échelle de versions alternatives des médicaments de Novo et Lilly. L’entreprise n’a pas atteint ses objectifs de bénéfices et de chiffre d’affaires au dernier trimestre, alors qu’elle s’adaptait aux nouvelles règles de préparation, les médicaments de marque n’étant plus en pénurie.

En mars, Hims a annoncé qu’elle s’associerait à Novo Nordisk pour ses médicaments de marque, mais qu’elle continuerait à vendre des versions préparées sur mesure à des doses ou dans des formulations spéciales, dans la mesure où la réglementation le permet.

Jamey Millar, vice-président exécutif des opérations américaines chez Novo Nordisk, a déclaré que Hims et Hers avait depuis généré le plus grand volume parmi ses partenaires de télésanté.

Selon les analystes, il est encore trop tôt pour estimer le nombre d’abonnés que Hims a gagnés grâce à l’accord avec Novo. Hims comptait 2,6 millions d’abonnés au premier trimestre, soit une hausse de 9% par rapport au même trimestre de l’année précédente.

“Les résultats du deuxième trimestre devraient nous donner un peu plus de perspective sur le nombre de nouveaux abonnés qui rejoignent la plateforme et sur les performances du portefeuille de produits amaigrissants”, a déclaré Keonhee Kim, analyste chez Morningstar.

La majeure partie du chiffre d’affaires de Hims provient des abonnements à renouvellement automatique, qui, pour les utilisateurs de GLP-1, coûtent 39 (XX,XX euros) dollars le premier mois et 149 (XX,XX euros) dollars les mois suivants. Ce forfait donne accès à des consultations cliniques illimitées, mais n’inclut pas le coût des médicaments.

Mercredi, les actions de Hims et Hers ont clôturé à 32,70 (XX,XX euros) dollars, soit une baisse de plus de 50% par rapport à juillet 2025, où elles avaient atteint 72 (XX,XX euros) dollars.

LES CONCURRENTS ANTICIPENT UNE HAUSSE DE LA DEMANDE

Des entreprises concurrentes spécialisées dans la télésanté, notamment Noom, Ivim Health et Ro, ont déclaré s'attendre à ce que la demande continue de croître à mesure que les prix baissent.

Un porte-parole d’Ivim, société basée à Columbus, dans l’Ohio, a déclaré que l’entreprise avait enregistré une hausse de 345% de la demande pour le comprimé Wegovy depuis janvier. Ro a indiqué que le comprimé Wegovy avait stimulé la demande et attiré de nouveaux clients , y compris des hommes.

Comme Hims dispose déjà d’une importante base de clients fidèles, l’entreprise offre aux laboratoires pharmaceutiques une présence plus attractive que ses concurrents de plus petite taille, ont indiqué les analystes.

Truist estime qu’environ 70% à 80% des nouveaux abonnés au programme de perte de poids de Hims renouvellent leur abonnement chaque mois, ce qui indique que l’entreprise reste compétitive.

Face à la baisse de la couverture par les entreprises, les laboratoires pharmaceutiques comme Novo pourraient vouloir cibler les personnes déjà inscrites chez Hims et à d’autres programmes de télésanté par abonnement, plutôt que de rechercher eux-mêmes de nouveaux patients.

“Le secteur pharmaceutique sait comment vendre d'entreprise à entreprise”, a déclaré Rajiv Leventhal, analyste spécialisé dans la santé chez eMarketer, une société de données commerciales.