L'activité dans les gisements pétroliers du Dakota du Nord devrait augmenter au second semestre, selon l'autorité de régulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions à partir du paragraphe 2) par Georgina McCartney

L'activité pétrolière dans le Dakota du Nord devrait s'intensifier au second semestre, les exploitants ajoutant des plateformes de forage et accélérant la mise en production des puits afin de tirer parti des prix élevés du pétrole, a déclaré jeudi le Département des ressources minérales de l'État. L'impasse dans la guerre en Iran et les perturbations de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient ont maintenu les cours du pétrole à un niveau élevé, encourageant les producteurs à intensifier leur activité.

Le nombre de plates-formes de forage dans le Dakota du Nord a bondi à 33 en août, contre 26 en juillet, selon les données du département.

"Ces opérateurs ne déplacent pas leurs plateformes vers le Dakota du Nord pour forer des puits DUC et les achever à une date ultérieure… Je pense que nous assisterons à une certaine augmentation des mises en production et de l’activité au cours du second semestre de cette année", a déclaré Justin Kringstad, directeur exécutif de la North Dakota Pipeline Authority, en référence aux puits qui ont été forés mais qui ne sont pas encore mis en production.

Les contrats à terme sur le brut américain pour livraison en mars CLc7 , qui tiennent compte du temps nécessaire pour forer un puits et obtenir la première production de pétrole, s’échangeaient autour de 78 dollars le baril.

Le pétrole de Bakken livré à Clearbrook, dans le Minnesota, s’échangeait avec une prime de 4,39 dollars le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain.

"La forte augmentation du nombre d’appareils de forage ce mois-ci me laisse vraiment penser que les opérateurs tirent parti de deux facteurs: soit la hausse à court terme des prix, soit une plus grande confiance dans le fait que le niveau de prix de 80 dollars va perdurer un peu plus longtemps", a déclaré Nathan Anderson, directeur du Département des ressources minérales.

En août, on comptait 19 opérateurs exploitant des plateformes, contre 14 en juillet. Le nombre de puits achevés est passé de 65 en juin à 74 en juillet, selon les dernières données.

Parmi les principaux producteurs de l’État figurent Chord Energy, Continental Resources, ConocoPhillips COP.N , Devon Energy DVN.N et Chevron CVX.N , qui représentent environ les deux tiers de la production.

Le Dakota du Nord est le troisième État producteur de pétrole et sa production a augmenté de 28.000 barils par jour en juin par rapport à mai, pour atteindre 1,153 million de bpd, selon l’autorité de régulation.