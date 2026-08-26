L'activité d'Alan Allman recule au 2e trimestre

La société a réalisé un chiffre d'affaires de 158,5 millions d'euros au premier semestre 2026, en baisse de 5,8% à taux de change constant, avec une amélioration de la tendance au deuxième trimestre.

Le groupe a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires consolidé non audité de 79,1 MEUR, en recul de 4,7% à taux de change constant, après une baisse de 6,8% au premier trimestre.

"Le deuxième trimestre marque une amélioration progressive de notre dynamique d'activité", souligne Jean-Marie Thual, PDG et fondateur d'Alan Allman Associates, qui réaffirme la priorité donnée à la rentabilité et à la qualité du chiffre d'affaires.

Pour le second semestre 2026, le groupe vise une évolution de son chiffre d'affaires comprise entre une baisse de 3% et une hausse de 1% à taux de change constant sur un an, tout en poursuivant l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle.