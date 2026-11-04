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L'activiste Bergeron remporte trois sièges chez Ethan Allen lors d'un vote par procuration
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 19:54

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'investisseur activiste Douglas Bergeron a remporté mercredi une victoire dans la bataille pour le contrôle de l'entreprise d'ameublement Ethan Allen ETD.N , les investisseurs ayant élu trois de ses cinq candidats au conseil d'administration, selon les résultats préliminaires du vote.

Les investisseurs ont choisi M. Bergeron et deux autres membres de sa liste dissidente, mais ils ne sont pas allés jusqu’à remplacer l’ensemble du conseil d’administration, puisqu’ils ont reconduit Maria Eugenia Casar et Tara Stacom au sein de celui-ci. En revanche, lors d’un vote très suivi au sein du conseil d’administration, ils ont évincé le président-directeur général de la société, Farooq Kathwari, ainsi que le principal administrateur indépendant du conseil, David Sable.

À l’annonce de cette nouvelle, le cours de l’action Ethan Allen a bondi de plus de 5% pour s’établir à 21,33 dollars.

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