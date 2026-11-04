L'activiste Bergeron prend le contrôle du conseil d'administration d'Ethan Allen en remportant trois sièges lors du vote par procuration

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(Ajoute des détails sur la campagne)

par Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste Douglas Bergeron a remporté mercredi une victoire lors d'une bataille pour le contrôle de l'entreprise d'ameublement Ethan Allen ETD.N , selon les résultats préliminaires du vote, les investisseurs ont élutrois de ses candidats et lui ont ainsiconféré le contrôle du conseil d'administration, composé de cinq membres.

Les investisseurs ont choisi M. Bergeron et deux autres membres de sa liste dissidente, mais ils ne sont pas allés jusqu’à remplacer l’ensemble du conseil d’administration comme il l’aurait souhaité. Ils ont reconduit Maria Eugenia Casar et Tara Stacom au conseil d’administration, mais ont écarté le président-directeur général de la société, Farooq Kathwari, ainsi que le principal administrateur indépendant du conseil, David Sable.

À l’annonce de cette nouvelle, le cours de l’action Ethan Allen a bondi de plus de 5 % pour s’établir à 21,33 dollars.

Doug Bergeron et DGB Investments détiennent 5,2 % d’Ethan Allen et ses candidats possèdent une expérience dans les secteurs de l’ameublement, du redressement d’entreprises, de la vente au détail de produits de luxe et de la stratégie numérique.

Les trois cabinets de conseil en vote — Institutional Shareholder Services, Glass Lewis et Egan-Jones Proxy Services — ont recommandé aux investisseurs d’élire au moins deux, voire la totalité des cinq candidats de Doug Bergeron, faisant de cette élection l’une des batailles les plus suivies de la saison.

Bien qu’Ethan Allen ne soit valorisée qu’à 515 millions de dollars, il s’agit d’une entreprise américaine emblématique, surtout connue pour avoir popularisé le mobilier de style colonial en bois et pour avoir meublé les résidences des diplomates américains à travers le monde.

M. Bergeron a fait valoir que lui-même et ses candidats au conseil d’administration pouvaient rétablir une croissance rentable et potentiellement tripler la valeur actionnariale en trois ans, alors que le cours de l’action Ethan Allen a perdu plus de 11 % au cours des douze derniers mois.

Alors que la bataille avec M. Bergeron s’intensifiait, Ethan Allen a déclaré qu’elle nommerait un successeur au directeur général, âgé de 82 ans et à la tête de l’entreprise depuis 38 ans, au plus tard le 30 juin 2027. Mais M. Kathwari, qui a été évincé du conseil d’administration mercredi, devait diriger l’entreprise pendant la recherche d’un successeur, avait indiqué la société précédemment.