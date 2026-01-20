L'action UAL s'effondre ; les analystes voient une hausse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre et une baisse du bénéfice par action en glissement annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions de United Airlines UAL.O ont baissé d'environ 4 % mardi, sous-performant la baisse de 2,5 % de l'indice Dow Jones Transport Average .DJT dans un repli généralisé du marché , les résultats trimestriels devant être publiés après la clôture du marché

** UAL, qui a programmé ses appels aux investisseurs pour mercredi matin, devrait publier un BPA ajusté de 2,94 $ au 4ème trimestre, en baisse par rapport aux 3,26 $ du trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 15,4 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 14,7 milliards de dollars du 4ème trimestre 2024, selon les dernières données de LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le bénéfice par action a toujours été supérieur aux attentes de la Bourse, alors que le chiffre d'affaires n'a été supérieur aux attentes que 4 fois ** Le commerce des actions des compagnies aériennes, y compris UAL, a été faible depuis que les prévisions de la compagnie rivale Delta DAL.N ont déçu les investisseurs. Mais, ce qui pourrait aider le secteur, le Département américain des transports a proposé au début du mois de réduire la priorité donnée à l'imposition d'amendes civiles aux compagnies aériennes qui violent les règles de protection des consommateurs et d'abandonner les politiques de l'ère Biden qui renforçaient l'application de la loi.

** L'action UAL s'est échangée pour la dernière fois à 108,69 $ contre un objectif médian de 132,50 $, selon LSEG, qui recense 26 notations d'analystes: 6 " achat fort ", 17 " achat " et 3 " maintien

** Depuis le début de l'année, les actions de UAL ont baissé de 2,8 %, contre un gain de 2,4 % pour le DJT et une baisse de 0,7 % pour le S&P 500 .SPX .