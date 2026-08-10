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L'action Tri-County bondit grâce à un accord de rachat de 204,6 millions de dollars avec HBT Financial
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 20:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 août - ** Les actions de Tri-County Financial ( TYFG.PK ), un établissement de crédit local, bondissent de 15,3 % à 80,50 dollars

** HBT Financial HBT.O va acquérir TYFG dans le cadre d'une opération en actions et en numéraire d'un montant de 204,6 millions de dollars, afin de créer une banque fusionnée dont le total des actifs s'élèvera à environ 8,3 milliards de dollars

** Cette opération renforce la présence de HBT dans le centre de l’Illinois et dans la zone métropolitaine de Chicago (MSA) et valorise TYFG à 82,89 dollars par action

** Cette opération marque la douzième fusion à laquelle HBT Financial a pris part depuis 2007 et devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027

** À la clôture d’hier, l’action TYFG affichait une hausse de 42,3 % depuis le début de l’année

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