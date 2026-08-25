L'action Target chute de 5 % suite à la polémique autour de ses costumes d'Halloween

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cours de l'action Target TGT.N a chuté d'environ 5 % en début de séance, au lendemain des excuses présentées par l'entreprise et du retrait d'un costume d'Halloween qui, selon ses détracteurs, évoquait le « blackface » et les spectacles de minstrels.

Ce produit, commercialisé sous le nom de « Costume d'Halloween de clown de cirque pour enfants, phosphorescent sous la lumière noire », a suscité un tollé sur les réseaux sociaux, certains consommateurs estimant qu'il ressemblait à une caricature raciste.

L'entreprise a déclaré lundi dans un communiqué qu'elle était « profondément désolée », ajoutant que ce costume « n'aurait jamais dû faire partie de notre gamme. Il n'est plus en vente ».

« Nous savons que cela est particulièrement blessant pour nos clients, nos collaborateurs et nos partenaires noirs », a-t-elle ajouté.

Malgré les excuses de Target, certaines parties prenantes restent indignées. Sheletta Brundidge, une entrepreneuse de Minneapolis qui s’est fait connaître l’année dernière en protestant contre Target suite à un recul en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI), a déclaré à Reuters que ces excuses « ne l’avaient vraiment pas » émue.

« Target ne cesse de nous montrer qui ils sont », a-t-elle déclaré.

SOC Investment Group, actionnaire de Target qui s’était déjà montré critique à l’égard de la direction de l’enseigne, a qualifié cette affaire d’« autre exemple d’une série d’événements au cours desquels Target a perdu la confiance de sa clientèle ».

« Nous avons constaté à quel point ces décisions (de retirer des produits) peuvent avoir un impact sur les ventes à long terme », a déclaré Tejal Patel, directrice exécutive du SOC Investment Group.

Cette récente polémique aggrave les difficultés rencontrées par le distributeur américain, qui évolue dans un contexte de consommation difficile alors même que son nouveau directeur général, Michael Fiddelke, intensifie ses efforts de redressement.

L'action Target a bondi d'environ 70 % depuis le début de l'année, les investisseurs saluant les premiers résultats des efforts de M. Fiddelke pour baisser les prix et renouveler son offre. Le titre a atteint lundi son plus haut niveau depuis près de deux ans . « Je dirais que la baisse d’environ 5 % enregistrée aujourd’hui reflète la perception du marché quant à la fragilité de son positionnement concurrentiel en cas d’erreurs de merchandising ou de polémique liée à la marque », a déclaré Brett Husslein, analyste chez Morningstar.

Target avait déjà fait l’objet de critiques concernant la gestion de ses produits dans le cadre de sa « Pride Collection 2023 », ainsi que les modifications apportées par la suite à ses initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion après le retour du président Donald Trump à la Maison Blanche.