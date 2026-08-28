L'action PayPal chute suite à des informations selon lesquelles le consortium Advent-Stripe se serait retiré de son offre de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Stripe-Advent ne serait plus intéressé par PayPal, selon une source

* Les analystes soulignent l'écart de valorisation et les obstacles réglementaires

* L'action PayPal recule de 12 % en début de séance

* Un consortium aurait fait une offre de 53 milliards de dollars, selon Reuters

(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 9, 16, 18 et 20; mise à jour du cours de l'action au paragraphe 1) par Milana Vinn, Manya Saini et Arasu Kannagi Basil

L'action de PayPal PYPL.O a chuté de 12 % vendredi matin, après l'annonce selon laquelle un consortium regroupant la société de rachat Advent International et le prestataire de services de paiement Stripe avait abandonné son projet d'acquisition du pionnier de la fintech.

Le groupe ne cherche plus à conclure un accord concernant PayPal, a déclaré une source proche du dossier, qui a souhaité garder l’anonymat pour pouvoir évoquer des informations confidentielles.

Cette évolution devrait mettre davantage l'accent sur le redressement mené par le nouveau directeur général Enrique Lores, les investisseurs s'interrogeant sur la capacité des premiers progrès prometteurs à se traduire par une dynamique durable.

Advent et Stripe avaient fait une offre de 60,50 dollars par action, soit environ 53 milliards de dollars, pour la société de paiement autrefois considérée comme le fleuron de la technologie financière américaine, avait rapporté Reuters en juillet, citant des sources.

Cette offre ne représentait qu'une fraction de la valorisation d'environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait PayPal au plus fort du boom lié à la pandémie en 2021. Le conseil d'administration de la société avait jugé l'offre initiale insuffisante, avaient précédemment indiqué des sources .

« Le consortium et PayPal n’ont finalement pas réussi à s’entendre sur la valeur de l’entreprise. Si l’on ajoute à cela les obstacles réglementaires auxquels une transaction de cette envergure serait probablement confrontée, il semble que Stripe ait décidé que le jeu n’en valait pas la chandelle », a déclaré Troy Hooper, co-responsable de l’ECM US chez Mergermarket.

Bloomberg News a été le premier à annoncer que le consortium Advent-Stripe avait abandonné ses projets de rachat.

PayPal continue de se négocier avec une décote par rapport à ses concurrents, avec un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 10,85 contre une médiane sectorielle de près de 15, selon les données compilées par LSEG.

« La direction de PayPal n’est guère susceptible d’accepter un prix qui ne soit pas nettement supérieur à 70 dollars, et nous ne savions pas vraiment si Stripe/Advent avait même les moyens de proposer un prix nettement supérieur à leur offre de 60,5 dollars », ont écrit les analystes de Bernstein dans une note.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats, Enrique Lores n’a pas commenté les rumeurs de rachat, mais a déclaré que PayPal examinerait attentivement toute opportunité ou option stratégique susceptible, selon elle, de créer une valeur supérieure pour les actionnaires.

L'action de la société cotait en dernier à 54,26 dollars. Elle a progressé de près de 30 % depuis que Reuters a fait état de cette offre.

PayPal affichait une capitalisation boursière d’environ 53 milliards de dollars à la dernière clôture, ce qui correspond à peu près au prix proposé par le consortium.

LA QUÊTE D’UN RETOUR EN FORCE

PayPal peine à se remettre sur pied depuis que l’essor des achats en ligne et des paiements numériques, alimenté par la pandémie, s’est essoufflé et que les clients sont retournés dans les magasins physiques.

L’expansion des services de paiement numérique d’Apple et de Google, intégrés aux écosystèmes des smartphones, a érodé la part de marché principale de l’entreprise.

Au fil des ans, PayPal a réagi à ces défis par des changements radicaux, notamment des remaniements au sein de la direction, des réductions d’effectifs et une réorientation vers des produits à plus forte marge.

« Il sera essentiel d’accélérer la croissance et de regagner du terrain dans les domaines où l’entreprise a pris du retard. PayPal doit reconquérir des parts de marché dans son activité de paiement en ligne à forte marge, où les solutions de paiement mobiles natives telles qu’Apple Pay et Shop Pay ont gagné du terrain », a déclaré Troy Hooper.

Le mois dernier, PayPal a renforcé son plan de redressement, en revoyant à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et en présentant des mesures de réduction des coûts.

Le marché s'est montré globalement réservé.

« Les résultats obtenus sous la direction du nouveau directeur général, Enrique Lores, ont jusqu’à présent été globalement positifs, ce qui inspire une certaine confiance dans sa capacité à mener à bien ce redressement », ont déclaré les analystes de Morningstar.

Parallèlement, le secteur se tourne vers le commerce automatisé comme prochain moteur de croissance, les agents IA prenant en charge davantage de tâches, notamment la recherche et l’achat de produits pour le compte des consommateurs.

« Nous pensons que le commerce agentique pourrait constituer une opportunité significative compte tenu de la position structurelle unique de PayPal et de ses relations étendues avec les clients et les commerçants, même si son adoption n’en est qu’à ses débuts et que le paysage concurrentiel reste en pleine évolution », ont écrit les analystes de Raymond James dans une note.