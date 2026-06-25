L'action Kymera s'envole grâce à un calendrier d'essais accéléré pour son médicament expérimental contre l'eczéma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

25 juin - ** L'action du développeur de médicaments Kymera Therapeutics KYMR.O progresse de 25,1 % et atteint un sommet historique de 130 dollars

** Le titre est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis décembre 2025, si cette tendance se maintient

** La société annonce avoir achevé le recrutement pour l'essai de phase intermédiaire de son traitement expérimental, le KT-621, destiné à traiter la dermatite atopique modérée à sévère

** Le recrutement s’est achevé plus tôt que prévu, ce qui permet à Kymera d’avancer la publication de ses premiers résultats fin 2026 — soit six mois avant la date initialement prévue, à la mi-2027 — KYMR

** La société indique qu’elle prévoit de lancer les essais de phase avancée d’ici mi-2027

** RBC Capital Markets estime que “l’accélération du calendrier devrait remettre KYMR sur le radar des investisseurs pour 2026, et nous continuons à voir de solides perspectives pour le 621 ainsi qu’un potentiel de hausse pour l’action”

** “Cela témoigne de l’enthousiasme des chercheurs et des patients à l’égard de ce nouveau mécanisme d’action et de cette alternative orale au Dupixent de Regeneron” – J.P. Morgan

** En tenant compte des fluctuations intrajournalières, le titre affiche une hausse de 60 % depuis le début de l’année