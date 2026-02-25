L'action GoDaddy s'effondre en raison de la faiblesse des prévisions de recettes annuelles

25 février - ** Les actions du fournisseur de services Internet GoDaddy GDDY.N chutent de 9 % à 83,99 $ avant le marché

** La société a annoncé mardi des revenus annuels inférieurs aux attentes de Wall Street , en raison d'un ralentissement de l'adoption de ses outils d'intelligence artificielle et d'une croissance plus faible de la clientèle

** RBC Capital Markets déclare: "Compte tenu de la visibilité traditionnellement élevée, nous donnons à la société une chance d'exécuter cette ré-accélération pour l'instant, mais concédons que la compression multiple pourrait encore se poursuivre à court terme en raison du scepticisme à l'égard de l'IA

** La société prévoit des revenus annuels compris entre 5,20 et 5,28 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,29 milliards de dollars

** La société a déclaré un bénéfice trimestriel de 1,80 $/shr au 4e trimestre, en hausse par rapport à 1,36 $ il y a un an

** 11 des 18 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, 7 à "conserver"; leur estimation médiane est de 147,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 25,57% en 2026