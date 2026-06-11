L'action Enliven Therapeutics recule après une levée de fonds de 250 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
11 juin - ** L'action Enliven Therapeutics ELVN.O recule de 2,7 % à 39,28 $ après la clôture, suite à l'annonce d'une émission d'actions ** La biopharmaceutique lance une émission de 250 millions de dollars comprenant des actions et des bons de souscription préfinancés
** Jefferies, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays sont les co-chefs de file ** L'action ELVN a clôturé en hausse de 9,1 % à 40,36 $ jeudi après que son médicament contre la leucémie, ELVN-001, a affiché des résultats préliminaires encourageants
** La société basée à Boulder, dans le Colorado, compte 60,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 2,5 milliards de dollars
** À la clôture, l'action affiche une hausse de 162 % depuis le début de l'année ** Les 12 analystes attribuent tous à l'action la note « achat fort » ou « achat »; le cours cible médian est de 59,50 $, selon les données de LSEG
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