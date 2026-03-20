L'action de FedEx s'envole, les investisseurs se réjouissant de la bonne tenue de la demande et de la hausse des prévisions de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Les actions de FedEx FDX.N ont bondi d'environ 10 % avant la cloche vendredi, après que le géant de la livraison de colis a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et signalé une demande de transport stable malgré les tensions géopolitiques et la flambée des prix du carburant.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a entraîné une hausse des tarifs du fret aérien et forcé le réacheminement des vols, FedEx, considéré comme un indicateur du commerce mondial, a déclaré que la demande au cours des deux premières semaines de mars correspondait aux attentes d'une poursuite des tendances du troisième trimestre.

La hausse des prix du pétrole et les tensions au Moyen-Orient pourraient encore se répercuter sur les coûts d'expédition dans les semaines à venir. FedEx a déclaré que ses mécanismes de **surtaxe carburant** continuaient d'absorber la majeure partie de l'impact, bien que la direction ait averti qu'une nouvelle hausse pourrait affaiblir la demande.

Le directeur général Raj Subramaniam a déclaré que FedEx "surveillait la situation de très près", notant que le Moyen-Orient ne représentait qu'une petite partie de ses activités.

Les analystes de J.P.Morgan ont déclaré que le segment Express de FedEx était le plus remarquable, avec des rendements plus élevés, un volume domestique américain plus ferme et une réduction continue des coûts qui a entraîné une augmentation du résultat d'exploitation ajusté et a aidé à compenser la faiblesse du fret.

Les actions de son homologue européen Deutsche Post DHL Group DHLn.DE ont augmenté de 2,2 %, tandis que son rival américain UPS UPS.N a progressé de 1,4 %.

La scission de l'unité Freight prévue le 1er juin par FedEx reste une étape clé alors que la société se concentre sur les activités de livraison à plus forte marge.

"Nous pensons que la scission récemment annoncée de FedEx Freight en une société autonome devrait servir d'événement de déblocage de la valeur et mettra davantage l'accent sur les opérations du segment Freight", ont déclaré les analystes de Raymond James.

FedEx travaille également avec les régulateurs pour remettre en service sa flotte de MD-11 cloués au sol d'ici la fin mai, après avoir payé environ 120 millions de dollars de frais connexes au troisième trimestre et s'attend à **encore** 55 millions de dollars ce trimestre.

FedEx se négocie à 16,58 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 13,23 pour UPS.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour son exercice fiscal se terminant le 31 mai entre 19,30 et 20,10 dollars par action. FedEx a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires annuel augmente de 6,0 % à 6,5 %.