L'action Dana recule après l'accord de 5,1 milliards de dollars avec Eaton Mobility

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** L'action du fournisseur de composants automobiles Dana DAN.N recule de près de 3 % à 34,55 dollars en pré-ouverture

** Dana annonce son intention de fusionner avec la division Mobility d'Eaton dans le cadre d'une opération valorisant l'unité à environ 5,1 milliards de dollars

** Le titre Eaton Corp ( ETN.N ) progresse de près de 3 % à 385 dollars

** Cette décision intervient alors que Dana cherche à tirer parti de la forte demande en composants automobiles dans un contexte de mutations de l'industrie automobile mondiale

** Aux termes de l'accord, les actionnaires d'Eaton détiendront au moins 50,1 % et ceux de Dana environ 49,9 % de la société fusionnée à la clôture

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027 et la société issue de la fusion continuera d'exercer ses activités sous le nom de Dana Incorporated

** À la clôture d'hier, DAN avait progressé de 49,3 % et ETN de 17,9 % depuis le début de l'année