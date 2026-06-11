L'action Dana chute suite à un accord de 5,1 milliards de dollars avec Eaton Mobility

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

11 juin - ** L'action du fournisseur de composants automobiles Dana DAN.N a chutéde plus de 10 % pour s'établir à 31,83 $ en début de séance

** Dana annonce son intention de fusionner avec la division Mobility d'Eaton dans le cadre d'une opération valorisant l'unité à environ 5,1 milliards de dollars

** Le titre Eaton Corp ETN.N progresse de près de 2 % à 382 dollars

** Cette décision intervient alors que Dana cherche à tirer parti de la forte demande en composants automobiles dans un contexte de mutations de l'industrie automobile mondiale

** Aux termes de l'accord, les actionnaires d'Eaton détiendront au moins 50,1 % et ceux de Dana environ 49,9 % de la société fusionnée à la clôture

** Barclays estime que l'opération est positive pour ETN, car la valorisation de l'actif Mobility est supérieure à son estimation initiale, l'acheteur payant pour les synergies

** La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027 et la société fusionnée continuera d'opérer sous le nom de Dana Incorporated

**Compte tenu des fluctuations de la séance, DAN affiche une hausse de 34,4 % et ETN de 19,7 % depuis le début de l'année