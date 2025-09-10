L'action d'Oracle bondit grâce aux perspectives de revenus de 500 milliards de dollars dans le domaine du cloud computing

Les actions d'Oracle ORCL.N ont grimpé d'environ 29 % avant la cloche mercredi, après que l'éditeur de logiciels d'entreprise a prévu que les revenus comptabilisés de son activité principale de cloud dépasseraient un demi-trillion de dollars au cours des prochains mois.

Si les gains se maintiennent, la société ajoutera 208 milliards de dollars à son capital boursier avec des actions à 312,65 $, ce qui portera la valorisation totale à 878,2 milliards de dollars.

Les actions ont augmenté de 45 % depuis le début de l'année, les investisseurs pariant beaucoup sur les entreprises de cloud basées sur l'IA.

Les concurrents d'Oracle connaissent eux aussi une croissance rapide dans le domaine de l'informatique dématérialisée, ce qui montre que la demande croissante des entreprises en matière d'infrastructure d'IA alimente une hausse plus importante dans l'ensemble de l'industrie.

Les résultats ont fait grimper les actions de plusieurs fabricants de puces américains dans les échanges avant bourse, avec AMD AMD.O en hausse de 3,2%, Nvidia NVDA.O de 1,96%, et Broadcom de 2,28%.

Oracle a déclaré mardi avoir signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au cours du premier trimestre, signe d'une demande en plein essor pour ses services d'infrastructure en nuage relativement peu coûteux.

"Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs autres contrats de plusieurs milliards de dollars et le RPO devrait dépasser le demi-trillion de dollars", a déclaré la directrice générale Safra Catz.

La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI) de 77 % pour atteindre 18 milliards de dollars au cours de cette année fiscale, et environ 144 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes.

"Les relations d'Oracle avec des entreprises d'intelligence artificielle réputées, telles qu'OpenAI, ainsi que sa participation à Stargate , le placent au centre des charges de travail de formation et d'inférence de l'IA", ont déclaré les analystes de Morningstar.

La société a conclu des accords avec Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O pour exécuter OCI dans leurs nuages, avec des revenus provenant de ces clients en hausse de 1 529 % au premier trimestre.

Les obligations de performance restantes d'Oracle, ou RPO, la mesure la plus populaire des revenus comptabilisés, ont bondi de 359 % pour atteindre 455 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 août.

L'action se négocie à plus de 33,34 fois ses estimations de bénéfices à 12 mois, contre 32,34 pour Amazon et 30,83 pour Microsoft.

Oracle s'attend à ce que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre augmente de 12 % à 14 %, et à ce que la croissance du chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée se situe entre 32 % et 36 %.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec le contexte et les commentaires des analystes)