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L'action Cisco atteint un niveau record grâce à de solides prévisions, à une offensive dans le domaine de l'IA et à des suppressions d'emplois
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 16:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des actions) par Kanishka Ajmera

L'action Cisco CSCO.O a bondi de 17 % jeudi pour atteindre un niveau record, s'apprêtant à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis plus de deux décennies, après avoir publié des résultats solides portés par la demande en IA et annoncé près de 4 000 suppressions d'emplois afin de réorienter ses investissements vers la technologie.

Si cette hausse se confirme, ce serait la meilleure journée pour le titre depuis mai 2002, lorsque des résultats solides avaient déclenché une forte remontée après l'effondrement de la bulle Internet.

La capitalisation boursière de près de 400 milliards de dollars du fabricant d'équipements réseau s'apprêtait à augmenter d'environ 70 milliards de dollars.

Cisco est sorti grand gagnant de la frénésie de dépenses des géants de la tech en matière d'IA, grâce à son rôle clé dans la fourniture d'équipements essentiels au fonctionnement des centres de données. L'action avait gagné 32 % cette année à la clôture de mercredi.

La société a relevé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et a déclaré que sa restructuration axée sur l'IA, dont le coût est estimé à 1 milliard de dollars, réorientera les investissements vers l'IA et les axes de croissance connexes.

Les suppressions d'emplois au quatrième trimestre concerneraient moins de 5 % de ses effectifs, a précisé Cisco. L'entreprise a ajouté qu'elle investissait stratégiquement dans les semi-conducteurs, l'optique et la sécurité, ainsi que dans l'utilisation de l'IA par ses employés à tous les niveaux de l'entreprise, tout en réduisant les effectifs dans certains domaines.

“Cisco ressemble beaucoup à Intel sur ce point, car le marché a suivi les investissements du directeur général Chuck Robbins, récompensant ainsi l'entreprise pour ses solutions sur mesure en matière de semi-conducteurs et d'optique”, ont déclaré les analystes de Melius Research.

La société a enregistré 5,3 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA auprès d'hyperscalers depuis le début de l'exercice fiscal et a relevé ses prévisions de commandes pour l'ensemble de l'année de 5 milliards à 9 milliards de dollars.

Basée à San Jose, en Californie, l'entreprise fournit des équipements de réseau haut débit, tels que des commutateurs et des routeurs, que les centres de données utilisent pour faire fonctionner l'IA.

“Nous pensons que cette dynamique dans le domaine des réseaux peut se poursuivre, car ce secteur bénéficie d’un vent favorable clair et durable lié à l’inférence IA”, a ajouté Melius.

Le mois dernier, Cisco a dévoilé des commutateurs conçus pour connecter différents types d’ordinateurs quantiques, poursuivant ainsi ses efforts en faveur d’un réseau de machines quantiques, dans la lignée des initiatives de ses concurrents tels que Google (Alphabet) GOOGL.O et IBM IBM.N .

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 14/05/2026 à 16:25:32.

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