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L'action BrightSpring atteint son plus haut niveau depuis trois mois après la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 15:39

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action BTSG.O de BrightSpring Health, prestataire de soins à domicile, a atteint son plus haut niveau depuis trois mois, clôturant en hausse de 10 % à 66,22 dollars

** Si ce niveau se maintient, la société est en passe d'enregistrer sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis mai 2025

** La société relève une nouvelle fois sa fourchette de prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2026, la portant à 15,90 milliards - 16,13 milliards de dollars, contre 15,1 milliards - 15,43 milliards de dollars précédemment

** Elle relève également ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2026, les portant à 850 millions à 860 millions de dollars, contre 820 millions à 845 millions de dollars auparavant

** La société annonce un chiffre d’affaires de 4,21 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 3,88 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Le bénéfice trimestriel ajusté de 54 centimes par action dépasse également les estimations, qui s’élevaient à 47 centimes par action

** La société indique avoir constaté une forte demande pour ses services de pharmacie spécialisée et de perfusion, une augmentation du volume des soins à domicile et une expansion des agences acquises

** BTSG se négocie à 27,07 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 15,77 fois pour Option Care Health

OPCH.O et 16,68 fois pour Addus HomeCare ADUS.O

** En tenant compte des fluctuations de la séance, BTSG affiche une hausse de plus de 78 % depuis le début de l’année, surpassant ainsi la progression de 11 % de l’indice S&P 400 Health Care Providers & Services .SPMDCHCPS

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