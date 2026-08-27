L'action BranchOut Food (microcapitalisation) recule après la fixation du prix de son offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les détails sur les cours)

27 août - ** Les actions de BranchOut Food ( BOF.O ), fabricant de fruits et légumes déshydratés, reculent de 4,7 % à 3,67 dollars en pré-ouverture après l'annonce des prix de l'émission complémentaire ** BOF annonce l' émission de 820 588 actions à 3,40 dollars, pour un montant brut levé d'environ 2,79 millions de dollars

** Le prix de l'offre représente une décote de 11,7 % par rapport au dernier cours de l'action enregistré mercredi

** BOF, société basée à Bend, dans l’Oregon, qui compte environ 15,3 millions d’actions en circulation, a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour son fonds de roulement et à des fins générales

** Lake Street Capital Markets est le chef de file de l'opération

** L’action BOF a clôturé en baisse de 3 % mercredi, ramenant son gain depuis le début de l’année à 21 %

** Le titre fait l'objet d'une très faible liquidité; le volume moyen sur 30 jours est d'environ 21 000 actions et celui sur 90 jours d'environ 70 000 actions, selon les données de LSEG