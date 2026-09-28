L'action Boeing chute de plus de 5% à cause d'un logiciel des 737 MAX défaillant

L'action du constructeur aéronautique Boeing chutait de plus de 5% lundi à la Bourse de New York à cause d'un défaut dans une nouvelle version d'un logiciel, qui pourrait provoquer des défaillances dans le système de navigation.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / DAVID RYDER )

"La FAA est au courant d'un problème potentiel dans la mise à jour d'un logiciel des ordinateurs de vol de certains Boeing 737 MAX", a indiqué lundi à l'AFP le régulateur de l'aviation civile américaine, ajoutant "travailler étroitement avec Boeing et les compagnies aériennes".

Le régulateur compte réunir, à une date non précisée, un Comité d'examen d'actions correctives (CARB), et "prendra des actions immédiates si des problèmes de sécurité sont identifiés", a-t-il assuré.

Ce comité, composé d'experts de la FAA, a vocation à déterminer si les mesures correctives proposées par Boeing sont satisfaisantes et, dans le cas contraire, à déterminer les moyens pour y parvenir.

Contacté par l'AFP, Boeing n'a pas répondu dans l'immédiat.

Ce énième problème sur la famille la plus vendue de Boeing pourrait affecter la certification du 737 MAX 10, qui était attendue pour "très bientôt" avait fait savoir Kelly Ortberg, patron de Boeing, le 16 septembre.

C'est la dernière des quatre versions du 737 MAX à n'avoir pas encore son autorisation d'entrer en exploitation. Présentée en juin 2021, ses livraisons devaient initialement commencer deux ans plus tard mais elles sont attendues désormais pour 2027.

Elles ont notamment été retardées à la suite de deux crashes du 737 MAX 8 en 2018 et 2019, qui ont fait 346 morts au total, et qui ont été causés par un logiciel antidécrochage (MCAS) défaillant.

D'après le Wall Street Journal (WSJ), le problème informatique révélé au cours du weekend "peut se produire lorsque les pilotes revoient leur plan de vol après une approche avortée".

Les compagnies aériennes américaines United Airlines, Southwest, Alaska Air et American Airlines ont affirmé qu'aucun des 737 MAX de leurs flottes respectives n'étaient équipés de la version litigieuse du logiciel (U14/14.1).

"United n'a actuellement aucun de ses 737 en opération qui soit équipé du nouveau logiciel FMC et nous n'acceptons pas de livraison de nouveaux avions avec le nouveau logiciel FMC", a affirmé la compagnie, qui a reçu livraison de huit 737 MAX en août.

Southwest a confirmé être en discussions avec la FAA et Boeing, ajoutant n'avoir aucun appareil disposant de la version U14 y compris le dernier lot de neuf 737 MAX reçus en août.