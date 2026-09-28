TotalEnergies augmente ses rachats d'actions et accélère ses ambitions de production

TotalEnergies va porter ses rachats d'actions à 2,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 1,5 milliard lors des derniers trimestres, puis prévoit entre 2 et 2,5 milliards au premier trimestre 2027. Le groupe entend également augmenter son dividende de plus de 5% par an jusqu'en 2030 et vise une redistribution équivalente à 40% de ses flux de trésorerie. Soutenus par la hausse des prix du pétrole, le trading et les marges de raffinage, ses bénéfices du deuxième trimestre ont atteint leur plus haut niveau depuis près de trois ans.

Le groupe prévoit parallèlement une croissance annuelle de 2% à 3% de sa production de pétrole et de gaz entre 2030 et 2035, grâce notamment à des projets en Namibie, au Nigeria, en Malaisie, au Mozambique et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Son directeur général Patrick Pouyanné estime cette trajectoire réalisable sans grandes acquisitions, tandis que les réserves prouvées représentent plus de douze années de production. TotalEnergies prévoit aussi d'abaisser son seuil de rentabilité du pétrole après dividende à 35 dollars le baril, contre 50 dollars auparavant.

Les investissements nets devraient atteindre entre 14 et 17 milliards de dollars par an sur 2027 à 2032, contre une précédente fourchette de 14 à 16 milliards pour 2026 à 2030. TotalEnergies vise également entre 4 et 5 milliards de dollars de flux de trésorerie opérationnels supplémentaires entre 2025 et 2030 et un ratio d'endettement inférieur à 10% fin 2026. Le groupe anticipe de nouvelles opportunités au Suriname et au Mozambique et reste confiant sur la Namibie, sans préciser le calendrier de la décision finale d'investissement concernant le projet Venus.