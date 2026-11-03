L'action Apple chute alors que Ternus tire la sonnette d'alarme sur le coût de la mémoire

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(Réécriture intégrale pour ajouter des détails et mettre à jour l'évolution des actions)

par Aditya Soni et Harshita Mary Varghese

L'action Apple AAPL.O a chuté d'environ 4% mardi, alors que les premiers résultats publiés sous la direction du nouveau directeur général John Ternus ont montré que la hausse des coûts des puces mémoire pesait sur les marges enviées du fabricant d'iPhone, dernier signe en date de l'impact du boom de l'IA sur le secteur technologique.

Les ventes de smartphones, d’ordinateurs et d’autres appareils électroniques ont déjà souffert cette année des hausses de prix provoquées par la flambée des coûts des puces mémoire, alors que la course aux centres de données dans le secteur de l’IA absorbe l’offre.

Le fait que même Apple, réputé depuis longtemps pour son expertise en matière de chaîne d’approvisionnement, ressente cette pression montre que pratiquement aucune entreprise n’est épargnée. Cet avertissement fait suite aux prévisions sombres publiées la semaine dernière par Intel concernant l’effondrement de la demande de puces pour PC.

« Ce que nous observons actuellement en matière de prix de la mémoire est sans précédent », a déclaré M. Ternus lors de sa première conférence téléphonique sur les résultats en tant que directeur général.

« Pour le trimestre de décembre, nous nous attendons à des coûts de mémoire encore plus élevés. Et au-delà de ce trimestre, nous prévoyons que les prix d’achat de la mémoire continueront d’augmenter. »

La marge brute, c’est-à-dire la part du chiffre d’affaires qu’Apple conserve après déduction des coûts de production, a reculé à 47,9% au cours du trimestre de septembre par rapport au trimestre de juin, malgré l’effet positif des remboursements de droits de douane.

La société s’attend à ce que sa marge brute recule encore pour s’établir entre 45%et 46% au cours du trimestre de décembre, alors qu’elle doit également faire face aux coûts liés au déploiement d’une version de Siri alimentée par l’IA, élément central de ses projets en matière d’intelligence artificielle.

Pour amortir le choc, Apple a puisé dans ses stocks de puces mémoire achetées précédemment à des prix plus bas et a pris des mesures pour s’assurer un approvisionnement.

Ses engagements d’achat liés à la fabrication, c’est-à-dire les commandes passées auprès de fournisseurs et de sous-traitants, ont augmenté de 33 milliards de dollars pour atteindre 89,7 milliards de dollars au 26 septembre, selon un document déposé auprès des autorités.

L'OFFENSIVE PRODUITS D'APPLE

La chute d’Apple mardi a également pesé sur le S&P 500 et le Nasdaq. Les attentes étaient élevées à l’approche de la publication des résultats, car la retenue d’Apple en matière de dépenses dans l’IA en avait fait un refuge pour les investisseurs inquiets face à la flambée des coûts liée au boom de l’IA, ce qui avait permis à son action de gagner plus d’un cinquième depuis le début de l’année.

Cette pénurie de mémoire survient alors même que Ternus lance une offensive produit regorgeant de premières pour Apple, notamment son premier téléphone pliable, l’iPhone Duo, et ses premiers MacBook à écran tactile.

Apple a également augmenté ses prix pour amortir l’impact sur sa rentabilité. Cette mesure, conjuguée à la forte demande pour la gamme haut de gamme iPhone 18 Pro, lui a permis de dépasser les estimations de ventes du quatrième trimestre et d’annoncer des prévisions de chiffre d’affaires optimistes.

Mais certains analystes avertissent que de nouvelles hausses de prix risquent de faire fuir les acheteurs, alors que l’inflation est déjà en hausse.

Les commentaires du directeur général laissent entendre que « les produits Apple vont devenir encore plus chers, ce qui n’est pas idéal à un moment où les consommateurs ressentent les effets d’une hausse du coût de la vie », a déclaré Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

Si ces pertes se confirment, Apple devrait perdre plus de 170 milliards de dollars de capitalisation boursière sur sa valeur actuelle de 4.940 milliards de dollars.

L'action se négocie à près de 35 fois les bénéfices attendus pour les 12 prochains mois, contre 18,23 fois pour Alphabet

GOOGL.O et 23,43 fois pour Microsoft MSFT.O .