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L'action Alphabet progresse après la publication d'un article sur le projet d'OpenAI d'acheter des puces Google
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 18:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une faute de frappe dans le titre)

28 octobre - ** L'action Alphabet GOOGL.O progresse de 1,3 % à 321 dollars en pré-ouverture, faisant de la société mère de Google la valeur la plus performante parmi les « Magnificent 7 »

** OpenAI prévoit d'acheter les puces d'IA de Google, a rapporté mardi The Information , citant une source proche du dossier

** L'article n'a pas révélé les conditions financières de l'accord

** OpenAI a déclaré la semaine dernière qu’elle mettrait ses modèles d’IA à disposition via Google Cloud

** Les Tensor Processing Units de Google ont gagné en popularité en tant qu’alternative aux puces d’IA de Nvidia

NVDA.O , leaders du marché

** Alphabet publiera ses résultats trimestriels plus tard dans la journée de mercredi

** À la clôture d’hier, l’action GOOGL affichait une hausse de plus de 2 % depuis le début de l’année, restant en deçà de la progression de 8,3 % enregistrée par l’ETF Roundhill Magnificent Seven MAGS.P

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