L'ACR 2026 de Crédit Agricole souscrite par plus de 53 000 personnes

Crédit Agricole annonce que son augmentation de capital, réservée aux plus de 190 000 salariés et anciens salariés du groupe (ACR 2026), dont la période de souscription s'est déroulée du 24 juin au 8 juillet, a enregistré une participation de plus de 53 000 collaborateurs en France et à l'international.

L'établissement bancaire précise que, les demandes de souscription ayant dépassé le nombre d'actions alloué à l'offre par le conseil d'administration, à savoir 32 millions d'actions, les ordres les plus élevés ont dû être plafonnés afin de respecter cette enveloppe.

La formule d'investissement proposait un prix de souscription comprenant une décote de 20% sur le prix de l'action, calculé selon la moyenne arithmétique des cours d'ouverture du 26 mai au 22 juin inclus. L'émission et la livraison des actions nouvelles devraient intervenir le 27 août prochain.

L'ACR 2026 sera associée à une opération de rachat d'actions visant à compenser son effet dilutif, sous réserve de l'autorisation de la BCE. Les augmentations de capital réservées s'inscrivent dans la politique de participation des salariés à la performance financière de Crédit Agricole.