L'acquisition de Juniper par HPE pour 14 milliards de dollars pourrait être contestée par l'État
information fournie par Reuters 15/10/2025 à 18:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jody Godoy

Un groupe d'États américains a déclaré qu'il pourrait chercher à bloquer l'acquisition de Juniper Networks par Hewlett-Packard Enterprise HPE.N pour un montant de 14 milliards de dollars et a demandé à un juge la permission d'intervenir dans une affaire où le ministère américain de la Justice a proposé de régler l'affaire et de la laisser aller de l'avant.

Le procureur général du Colorado Phil Weiser et les procureurs généraux démocrates de six autres États et de Washington, D.C., ont déclaré dans des documents judiciaires mardi qu'ils voulaient enquêter sur ce qu'ils ont appelé des circonstances suspectes autour de l'accord.

"Le public mérite la transparence sur ce qui s'est passé dans cette affaire et de s'assurer que les hauts fonctionnaires respectent la loi lors de l'examen des fusions, prennent des décisions sur le fond et ne sont pas influencés par des lobbyistes liés à la politique", a déclaré M. Weiser.

M. Weiser, qui était avocat concurrence au ministère de la justice au début de sa carrière, est candidat au poste de gouverneur du Colorado en 2026.

Si le juge Casey Pitts, du district de San Jose (Californie), autorise les États à intervenir, ceux-ci pourraient demander aux entreprises de suspendre l'intégration de leurs activités.

Peu après l'entrée en fonction du président Donald Trump en janvier, le ministère de la justice a intenté une action en justice pour bloquer l'accord, alléguant qu'il étoufferait la concurrence et conduirait à ce que deux entreprises seulement - Cisco Systems CSCO.O et HPE - contrôlent plus de 70 % du marché américain de l'équipement de réseau.

Le ministère de la justice a accepté d'abandonner ses poursuites en juin, avant un procès prévu, en échange de quoi HPE a accepté d'accorder des licences à des concurrents pour certaines technologies d'intelligence artificielle de Juniper et de vendre une unité qui s'adresse aux petites et moyennes entreprises.

Le mois dernier, le Colorado a fait partie d'un groupe d'États qui ont demandé à Pitts de vérifier si l'accord répondait aux préoccupations initiales du DOJ et quel rôle les lobbyistes ayant des liens avec l'administration Trump ont joué dans l'accord.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

