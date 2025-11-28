L'achat de puces par Meta donne un coup de pouce à Google, mais Meta lui-même pourrait être le plus grand gagnant

L'ACHAT DE PUCES PAR META DONNE UN COUP DE POUCE À GOOGLE, MAIS META LUI-MÊME POURRAIT ÊTRE LE PLUS GRAND GAGNANT

Morgan Stanley estime que, si Alphabet doit voir ses revenus augmenter grâce à la vente des unités de traitement tensoriel (TPU) de Google à Meta Platforms, cette dernière pourrait l'utiliser pour réduire ses dépenses d'investissement à plus long terme.

The Information a rapporté mardi que Meta META.O était en pourparlers pour dépenser des milliards de dollars en puces de Google, un développement qui a propulsé Alphabet

GOOGL.O à un record intrajournalier.

La société de courtage estime que chaque tranche de 500 000 TPU vendues à des clients externes pourrait se traduire par 13 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 11 % par rapport aux estimations de MS pour les revenus de Google Cloud, et environ 37 cents pour son bénéfice par action.

Mais c'est Meta qui, en fin de compte, pourrait en tirer le plus grand bénéfice. Faire fonctionner ses charges de travail via les TPU de Google pourrait potentiellement compenser une partie de ses dépenses d'investissement en 2027, grâce au solide rapport coût-performance des puces, dit MS.

Meta, la société mère d'Instagram, a prévu des dépenses d'investissement "notablement plus importantes" l'année prochaine dans son rapport trimestriel sur les résultats en octobre.

Cependant, MS ne voit pas l'utilisation des TPU par Meta affecter de manière significative son opinion haussière sur le leader de l'IA Nvidia NVDA.O , malgré le vent contraire narratif, car les dépenses d'IA continuent d'augmenter dans tous les domaines.

