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L'accord proposé entre Air Canada et United Airlines concernant les liaisons aériennes pèserait sur la concurrence, selon l'autorité de régulation
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 15:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un accord proposé entre Air Canada AC.TO et United Airlines UAL.O risquerait de nuire à la concurrence sur dix liaisons entre les États-Unis et leur voisin du nord, a déclaré mercredi l'autorité canadienne de la concurrence.

Le Bureau de la concurrence du Canada estime qu’une proposition des deux compagnies aériennes visant à étendre leur coordination, notamment en matière de tarification, sur 10 liaisons spécifiques créerait ou renforcerait des conditions de monopole ou de quasi-monopole. Le Bureau précise que son rapport servira de base à un examen d’intérêt public mené par le gouvernement canadien concernant l’accord proposé.

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