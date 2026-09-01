L'accord pétrolier conclu par Trump avec le Venezuela suscite des inquiétudes chez certains grands producteurs, selon certaines sources

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* Selon certaines sources, le rôle d'un homme d'affaires vénézuélien dans cette transaction inquiète certaines compagnies pétrolières

* Selon UBS, la participation des grands groupes pétroliers est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés

* Les entreprises hésitent à entrer en concurrence directe avec le gouvernement américain, selon certaines sources

par Sheila Dang et Marianna Parraga

Un accord sans précédent permettant aux États-Unis d’accéder à un cinquième des réserves pétrolières du Venezuela – ainsi que le rôle central qu’y jouera un homme d’affaires vénézuélien – suscite des interrogations et des hésitations chez certaines compagnies pétrolières qui évaluent des investissements potentiels dans le pays, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Une fiche d’information de la Maison Blanche publiée lundi en fin de journée a présenté les grandes lignes d’un accord en vertu duquel la société pétrolière privée North American Blue Energy Partners (NABEP) se verrait attribuer un bail de 100 ans sur 17 gisements pétroliers au Venezuela, recelant quelque 65 milliards de barils de réserves pétrolières. Les États-Unis détiendront une participation de 35 % dans la société mère, recevront une part garantie de 20 % de la production pétrolière et disposeront d’un droit de préemption sur l’achat de la totalité de la production restante.

La NABEP est contrôlée par l’homme d’affaires vénézuélien Alejandro Betancourt , qui a fait l’objet d’enquêtes menées par les autorités américaines et européennes à la suite de transactions passées avec le gouvernement vénézuélien, bien qu’il n’ait jamais été inculpé. Il a précédemment nié les allégations portées contre lui.

"Les grands groupes pétroliers et les grandes entreprises étrangères qui négocient la renégociation de contrats veulent s’assurer qu’ils ne se retrouveront pas à la même table que Betancourt", a déclaré une personne impliquée dans les préparatifs d’un événement au cours duquel des contrats énergétiques devraient être signés cette semaine.

La NABEP, qui produit environ 170 000 barils de pétrole par jour, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant cet article. Dans un communiqué de l’entreprise envoyé par e-mail après que la Maison Blanche eut rendu publics les détails de l’accord, M. Betancourt a déclaré que cette transaction "libérerait ce potentiel, au grand bénéfice tant des Vénézuéliens que des Américains".

"M. Betancourt évolue dans le secteur pétrolier vénézuélien depuis plus de 15 ans et affiche un parcours marqué par de succès constants, plus récemment à la tête de NABEP, où il a rapidement fait progresser la production de la société", a indiqué la société dans son communiqué, ajoutant qu’elle avait pour objectif à court terme de porter la production à plus d’un million de barils de pétrole par jour.

D’autres se montrent peut-être plus prudents, ce qui illustre la difficile bataille à laquelle le président Donald Trump doit faire face pour convaincre les grandes compagnies pétrolières américaines, en particulier ExxonMobil XOM.N et ConocoPhillips COP.N , d’investir au Venezuela et de développer rapidement la production pétrolière du pays.

Ces deux sociétés ont quitté le Venezuela en 2007 après la nationalisation de leurs actifs par le gouvernement de l’ancien président Hugo Chávez, et elles ont toutes deux répété à plusieurs reprises que leurs exigences en matière de sécurité juridique et de respect des contrats n’étaient pas encore satisfaites pour leur permettre de revenir dans le pays.

Trump a déclaré aux journalistes lundi qu’Exxon figurait parmi les entreprises qui s’installaient au Venezuela, sans donner plus de détails.

Interrogée sur la déclaration de Trump, ExxonMobil a refusé de commenter. Un porte-parole de ConocoPhillips a renvoyé à une déclaration antérieure indiquant que toute décision d’investissement serait guidée par un certain nombre de facteurs, notamment la stabilité politique et le respect de l’État de droit.

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN POURRAIT DEVENIR UN CONCURRENT

La structure prévue et les actifs colossaux que la NABEP pourrait accumuler dans ce pays membre de l’OPEP font craindreque les compagnies pétrolières américaines ne se retrouvent confrontées à la concurrence du gouvernement américain lui-même au Venezuela, ont ajouté ces sources.

Cela pourrait ajouter des obstacles supplémentaires à l’objectif de Trump d’augmenter la production et les exportations de pétrole vénézuéliennes afin de renforcer les réserves américaines, a déclaré Alejo Czerwonko, directeur des investissements sur les marchés émergents chez UBS.

"Il faudrait des investissements considérables et le savoir-faire d’entreprises telles qu’Exxon et ConocoPhillips", a-t-il déclaré. "Comment attirer ces entreprises dans le pays?"

"Il reste encore beaucoup d’inconnues et d’éléments prêtant à confusion", a déclaré Radhika Bansal, vice-présidente senior chez Rystad Energy, lors d’un entretien lundi matin, avant que la Maison Blanche ne publie les détails de l’accord.

Certains accords sont toutefois en cours de conclusion.

Chevron – le plus grand producteur de pétrole américain au Venezuela, qui n’a jamais quitté le pays –, aux côtés de l’italien Eni ENI.MI , de l’indien ONGC, du colombien GeoPark

GPRK.N et de l’américain GE Vernova GEV.N , est en passe de signer cette semaine des accords portant sur des projets énergétiques au Venezuela, a rapporté Reuters lundi.

Ces accords, ainsi que d’autres, notamment les licences récemment accordées à Shell SHEL.L et à BP BP.L pour d’importants projets gaziers offshore, sont distincts de l’initiative américaine menée avec la NABEP.

La plupart de ces entreprises, ainsi que des dizaines d’autres, mènent depuis le début de l’année des négociations visant à adapter leurs contrats existants au Venezuela aux nouvelles conditions autorisées par une réforme énergétique de grande envergure, qui encourage également l’extension des projets.

Chevron tente d’ajouter au moins un nouveau bloc dans la vaste ceinture de l’Orénoque à son portefeuille et vise également à négocier une zone dans le nord de Monagas qui pourrait devenir une source de diluants pour sa production de pétrole extra-lourd .