L'accord HPE-Juniper doit être examiné, selon des procureurs généraux démocrates

Les procureurs généraux du Colorado et de 19 autres États ont demandé vendredi à un tribunal d'envisager de rejeter l'accord du ministère américain de la Justice permettant à Hewlett-Packard Enterprise HPE.N d'acquérir Juniper Networks pour 14 milliards de dollars.

La lettre des procureurs généraux démocrates est le dernier développement en date concernant la décision du DOJ d'abandonner sa tentative de bloquer la fusion, dont un ancien fonctionnaire du DOJ a déclaré qu'elle avait été influencée par des lobbyistes politiquement liés.

"Si, après avoir exposé l'accord à la lumière du jour, les preuves établissent qu'il est le fruit d'une influence indue, le tribunal doit le rejeter car il va à l'encontre de l'intérêt public", a écrit le procureur général du Colorado, Phil Weiser. Peu après l'entrée en fonction de Donald Trump en janvier, le ministère de la justice a intenté une action en justice pour bloquer l'accord, alléguant qu'il étoufferait la concurrence et conduirait à ce que deux entreprises seulement - Cisco Systems CSCO.O et HP Enterprise - contrôlent plus de 70 % du marché américain de l'équipement de réseau.

Avant le procès prévu à San José, en Californie, le ministère de la justice a accepté d'abandonner ses poursuites en juin, en échange de quoi HP Enterprise a accepté d'accorder des licences à des concurrents pour certaines technologies d'intelligence artificielle de Juniper et de vendre une unité destinée aux petites et moyennes entreprises. Un mois plus tard, deux des responsables de la division concurrence du DOJ qui avaient approuvé l'accord ont été licenciés . Selon certaines sources, il s'agit de représailles contre Gail Slater, chef de la division concurrence, qui a refusé de se plier aux ordres de la direction du ministère de la justice de régler l'affaire.

Roger Alford, l'un des fonctionnaires licenciés, a déclaré par la suite dans un discours que deux des adjoints du procureur général Pam Bondi avaient "perverti la justice" et agi de manière incompatible avec l'État de droit dans le cadre de l'accord.

Le tribunal devrait entendre le témoignage de Roger Alford, ainsi que celui des fonctionnaires du ministère de la justice et des consultants qui ont représenté HP Enterprise, ont indiqué les États.