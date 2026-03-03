L'accord entre Paramount et Warner Bros, d'une valeur de 110 milliards de dollars, est sur le point d'obtenir le soutien de la FCC, selon le FT

Le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a indiqué que l'organisme de surveillance ne chercherait pas à bloquer l'accord de Paramount PSKY.O de 110 milliards de dollars pour acheter Warner Bros WBD.O et a minimisé les préoccupations en matière de concurrence concernant une combinaison de CBS et de CNN, a rapporté le Financial Times mardi.

M. Carr a déclaré au FT lors d'une interview au Mobile World Congress à Barcelone lundi qu'il y avait eu des "préoccupations soulevées à Washington au sujet de la concentration du pouvoir" découlant de l'accord précédemment conclu entre Warner Bros et Netflix.