L'accord entre Paramount et Warner Bros, d'une valeur de 110 milliards de dollars, est sur le point d'obtenir le soutien de la FCC, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le président de la Commission fédérale des communications des États-Unis, Brendan Carr, a indiqué que l'organisme de surveillance ne chercherait pas à bloquer l'accord de Paramount PSKY.O de 110 milliards de dollars pour acheter Warner Bros WBD.O et a minimisé les préoccupations en matière de concurrence concernant une combinaison de CBS et de CNN, a rapporté le Financial Times mardi.
M. Carr a déclaré au FT lors d'une interview au Mobile World Congress à Barcelone lundi qu'il y avait eu des "préoccupations soulevées à Washington au sujet de la concentration du pouvoir" découlant de l'accord précédemment conclu entre Warner Bros et Netflix.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer