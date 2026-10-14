L'accord entre les États-Unis et la Russie sur le diesel est un « choix très risqué », selon la Première ministre italienne Meloni

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* « Cet accord affaiblit les sanctions occidentales contre la Russie », déclare Meloni

* L'Italie est disposée à confier au groupe E3 un mandat pour négocier avec la Russie et l'Ukraine

* Un sommet européen pour discuter des «attaques hybrides» russes

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l'article)

par Giuseppe Fonte

L'accord entre les États-Unis et la Russie sur l'approvisionnement en diesel est un « choix très risqué » qui va à l'encontre des efforts visant à contraindre Vladimir Poutine à s'asseoir à la table des négociations avec l'Ukraine, a déclaré mercredi la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

Les États-Unis et la Russie ont convenu la semaine dernière que Moscou fournirait dans un premier temps plus de 300.000 tonnes de diesel aux marchés américains et mondiaux.

« L’issue de cette décision est incertaine, alors que les risques sont évidents », a déclaré Mme Meloni devant le Parlement italien à la veille d’un sommet de l’UE prévu cette semaine.

«Elle confère une légitimité à Moscou alors que ses bombes continuent de s’abattre sur les villes ukrainiennes, génère de nouvelles recettes pour financer la guerre et affaiblit implicitement l’efficacité des sanctions », a-t-elle ajouté.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a critiqué cet accord, le qualifiant d’« investissement dans une guerre à laquelle il faut mettre fin ».

Le président américain Donald Trump a déclaré que cela ferait baisser les prix de l’énergie aux États-Unis, un casse-tête politique majeur pour son Parti républicain à l’approche des élections de mi-mandat décisives qui détermineront le contrôle du Congrès.

Meloni a déclaré au Parlement que les 27 pays de l’UE devraient désigner «une personnalité faisant autorité» pour négocier au nom de l’Europe au sujet de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, sans exclure un mandat officiel pour le groupe E3, composé de l’Allemagne, de la France et de la Grande-Bretagne.

« Si la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne estiment pouvoir faire mieux seules que ce que nous pourrions faire tous ensemble, et c’est jusqu’à présent le choix qu’elles ont fait, alors qu’elles le fassent au moins au nom de tous et avec un mandat officiel », a déclaré Mme Meloni.

Dans d’autres propos, elle a indiqué que le sommet européen aborderait ce qu’elle a qualifié d’escalade des attaques hybrides russes, faisant référence aux incursions de drones, aux cyberattaques, aux sabotages et à d’autres opérations secrètes visant à affaiblir le soutien apporté à Kyiv.

« Nous devons protéger nos infrastructures critiques: réseaux énergétiques, câbles sous-marins, ports, aéroports et domaine sous-marin, domaine dans lequel l’Italie possède une expertise exceptionnelle », a-t-elle déclaré.