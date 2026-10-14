Atos étend son partenariat historique avec Fortinet

Atos annonce l'extension de son partenariat historique avec le spécialiste de la cybersécurité Fortinet, passant d'un partenariat jusqu'ici piloté par pays à une collaboration à l'échelle mondiale, afin d'aider les organisations à renforcer la sécurité de leurs environnements hybrides et multicloud grâce à une offre unifiée.

Cet accord permettra à Atos et Fortinet de coordonner à l'échelle mondiale leurs actions de développement commercial, leurs relations clients et la fourniture de leurs services, tout en proposant des conditions commerciales compétitives pour répondre aux enjeux croissants de cybersécurité des organisations.

"Les clients sont en effet confrontés à l'intensification des cybermenaces et des attaques par rançongiciels, à des environnements numériques plus complexes et à l'accélération de leurs programmes de transformation. Ils doivent par ailleurs se conformer à des exigences réglementaires plus strictes et tenir compte de la pénurie de compétences en cybersécurité", souligne Atos.

Fortinet apporte ses technologies de cybersécurité avancées et son accompagnement à l'échelle mondiale, tandis qu'Atos mobilise son expertise en conseil, en intégration et en services managés de cybersécurité, ainsi que ses capacités de déploiement à l'international, en s'appuyant notamment sur son réseau mondial de centres opérationnels de sécurité (SOC).

Ensemble, les deux entreprises proposeront des services plus innovants et évolutifs qui renforceront la cyberrésilience des clients et sécuriseront leur transformation numérique. Ce partenariat renforcé complète les offres d'Atos en matière de sécurité des réseaux, de services SOC, de Zero Trust, de sécurité du cloud et d'architecture SASE.