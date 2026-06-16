L'accord entre les États-Unis et l'Iran pourrait ne pas apporter de soulagement immédiat aux garages automobiles

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* Les magasins de Tokyo signalent des pénuries d'huile moteur, de diluant pour peinture et de fluide d'échappement diesel

* Les garages pourraient reporter la remise en peinture des véhicules, en particulier les modèles très prisés de couleur blanc nacré

* Les petits garages sont pénalisés, car les gros acheteurs font des stocks et les constructeurs automobiles sont prioritaires

* Un groupe américain estime que les prix ne baisseront pas avant mi-2027

par Daniel Leussink et Kalea Hall

Les garages de Tokyo et les concessionnaires automobiles de Détroit sont en pénurie d'huile moteur, de peinture et d'autres produits depuis des mois, depuis que le conflit au Moyen-Orient a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Aujourd’hui, alors qu’un accord potentiel entre les États-Unis et l’Iran pourrait mettre fin aux combats, les experts et dirigeants du secteur estiment qu’il est peu probable qu’il apporte un soulagement immédiat aux petits garages qui ont été mis à mal par la fermeture du détroit d’Ormuz par Téhéran. La fermeture du détroit a bloqué près d’un cinquième des flux mondiaux de pétrole et entraîné des goulots d’étranglement pour certains produits dérivés du pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu’un accord préliminaire visant à mettre fin à la guerre avait été signé par les deux pays, bien que les détails restent flous et qu’il faille peut-être un certain temps avant que les expéditions via le détroit ne reviennent à la normale.

Hiroyuki Nakamura a déjà passé ces derniers mois à tenter de faire face à une pénurie d'huile moteur, la première qu'il ait jamais connue en 35 ans de carrière dans la réparation automobile.

"Les stocks d’huile ont été presque entièrement épuisés après le début de la guerre en mars. Depuis avril, rien n’est arrivé", a déclaré M. Nakamura, directeur chez Shin Etsu Denso, une entreprise de réparation automobile basée à Tokyo.

L'activité a également été affectée par une pénurie de diluant pour peinture et de fluide d'échappement diesel, a-t-il ajouté. M. Nakamura, à l'instar d'autres mécaniciens, dirigeants et responsables interrogés pour ce reportage, s'est entretenu avec Reuters avant l'annonce de l'accord proposé entre Washington et Téhéran.

L'une des couleurs les plus populaires pour les voitures au Japon est le "blanc nacré", une finition brillante obtenue en mélangeant de la peinture blanche avec un liquide brillant. Pour Fuchu Car, un garage situé dans la banlieue de Tokyo, les stocks de peinture blanche et de finition nacrée sont devenus particulièrement limités, alors que d'autres couleurs restent disponibles.

L'atelier a récemment mis la main sur une bouteille de 300 ml (10 oz) de finition nacrée, son premier lot en environ deux semaines, ce qui correspond à peu près à la durée de vie d'une bouteille dans l'atelier, selon Masato Yagai, président de Fuchu Car.

Si les stocks venaient à s’épuiser, M. Yagai a déclaré qu’il pourrait être contraint de renoncer à peindre les voitures amenées pour des réparations. Cela lui permettrait de continuer à effectuer les réparations et d’éviter la situation désastreuse de devoir refuser des clients parce qu’il ne pourrait pas peindre les véhicules.

Même sans nouvelle couche de peinture, les voitures réparées pourraient tout de même passer le contrôle technique et reprendre la route, a-t-il déclaré.

"Nous terminerions la peinture plus tard, une fois que les stocks seraient réapprovisionnés", a-t-il déclaré.

Environ un tiers des quelque 160 voitures qu’il traite chaque mois sont de couleur blanc nacré, a précisé M. Yagai.

Les réglementations strictes en matière de stockage de produits tels que les huiles moteur empêchent les entreprises de stocker de grandes quantités de produits dérivés du pétrole.

Suzuki Motor 7269.T a déclaré le mois dernier que certains concessionnaires avaient temporairement cessé d'accepter de nouvelles réservations pour les vidanges d'huile moteur et de freins en raison de retards d'approvisionnement.

LES PERTURBATIONS D'APPROVISIONNEMENT S'ÉTENDENT

Aux États-Unis, le conflit a perturbé l'approvisionnement en matières premières utilisées pour la fabrication de revêtements et de lubrifiants.

Cela a contribué à la hausse des prix des lubrifiants, qui ne devrait pas s'atténuer avant au moins mi-2027, selon l'Independent Lubricant Manufacturers Association.

En mars, une usine de liquéfaction de gaz de Shell SHEL.L au Qatar a été attaquée, ce qui a contraint un important producteur de pétrole de groupe III du Moyen-Orient, une huile de base de haute qualité et un ingrédient clé de l'huile synthétique utilisée dans les véhicules.

Dès que l'usine Shell a été touchée, "nous avons tout de suite su qu'il y aurait un gros problème", a déclaré Holly Alfano, directrice générale de l'association des lubrifiants.

Certains constructeurs automobiles américains prennent déjà des mesures pour faire face aux pénuries qui se profilent.

Nissan Motor 7201.T a commencé à mettre en place des mesures de rationnement de l'huile "afin de garantir un approvisionnement constant" dans l'ensemble de ses concessions, selon une note envoyée aux concessionnaires américains le 20 mai. Un porte-parole de Nissan a déclaré à Reuters que la société "travaillait avec ses fournisseurs partenaires pour identifier des sources d'approvisionnement supplémentaires".

Les concessionnaires automobiles américains s’inquiètent de la diminution des stocks d’huile synthétique, a déclaré une porte-parole de la National Automobile Dealers Association.

FAITES PASSER LE MOT

Aux États-Unis, l'association des lubrifiants tente de faire passer le message aux propriétaires de véhicules qu'il n'est pas nécessaire de faire une vidange d'huile tous les 3 000 à 5 000 miles (4 800 à 8 000 km), comme c'était le cas par le passé.

"La qualité de l'huile moteur est bien meilleure aujourd'hui, et elle dure plus longtemps", a déclaré Mme Alfano.

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, a déclaré que le gouvernement renforçait l'approvisionnement en matières premières utilisées dans les peintures et les diluants.

Le ministère japonais des Transports a commencé à mener une enquête auprès des garages de tout le pays sur les stocks d’huile moteur, de peinture et d’autres produits chimiques, afin de suivre les volumes, la fréquence des livraisons, les variations de prix et le risque de pénurie, selon l’Association japonaise de l’industrie et de la culture automobile.

Pour l'instant, du moins, ce sont les petites entreprises qui semblent faire les frais de la situation.

Selon certains analystes, les grands fabricants de peinture privilégient probablement l’approvisionnement des constructeurs automobiles au détriment du marché de la réparation.

Après le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, certains clients ont passé des commandes plus importantes que d'habitude auprès des grands fabricants de peinture, bien que ces derniers aient refusé de telles demandes, a déclaré Shunta Omura, analyste chez UBS.

Un responsable du ministère japonais du Commerce a déclaré que l'approvisionnement global tenait bon. Il a toutefois reconnu que la forte demande pour des couleurs populaires telles que le blanc pourrait entraîner des pénuries.

Le grand fabricant japonais de peinture Kansai Paint

4613.T produit déjà de la peinture blanche et du liquide nacré à des volumes proches de sa pleine capacité en temps normal, ce qui rend difficile l'augmentation de la production lorsque les commandes augmentent, a déclaré Koki Chiga, de la division peinture de réparation de Kansai.

L'approvisionnement en peinture blanche et en liquide nacré avait été limité dans les ateliers de carrosserie auparavant, mais il est désormais revenu à la normale, a-t-il ajouté.

Une personne proche du secteur de la peinture a déclaré que les acheteurs craignaient une hausse des coûts, ce qui les incitait à acheter autant que possible aux prix actuels.

Cela a placé les petits ateliers de réparation dans une situation désavantageuse, a-t-elle ajouté.

"Plus l'entreprise est grande, plus elle stocke", a-t-elle déclaré.