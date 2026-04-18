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L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran "en bonne voie", dit Trump
information fournie par Reuters 18/04/2026 à 00:23

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi que le processus en vue d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre en Iran était "en bonne voie".

Le locataire de la Maison blanche a déclaré que l'accord ne donnerait lieu à aucun échange d'argent et a réaffirmé que l'Iran ne se doterait jamais de l'arme nucléaire.

(Jarrett Renshaw et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)

Guerre en Iran

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