L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran "en bonne voie", dit Trump

Le président américain Donald Trump a estimé vendredi que le processus en vue d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre en Iran était "en bonne voie".

Le locataire de la Maison blanche a déclaré que l'accord ne donnerait lieu à aucun échange d'argent et a réaffirmé que l'Iran ne se doterait jamais de l'arme nucléaire.

(Jarrett Renshaw et Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)